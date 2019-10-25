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سانغ غانغ هي واحدة من التقسيمات الموسمية التقليدية الأربعة والعشرين، واليوم الذي يمكن فيه رؤية الصقيع الأول من الموسم. هذا العام، يأتي المؤشر الموسمي الذي يصادف نهاية الخريف في يوم 24 أكتوبر. بعد هذا اليوم، يحصد المزارعون في كوريا الجنوبية الخضروات اللازمة لكيم جانغ، وهي الممارسة التقليدية لصنع الكيمتشي قبل فصل الشتاء.





نتحدث اليوم في جزء "من داخل كوريا الشمالية"، عن أحد أهم الاستعدادات الشتوية.





خبيرة الغذاء الكورية الشمالية "آهن يونغ جا" التي عملت سابقًا كطاهية خاصة للطبقة القيادية في كوريا الشمالية :

يبدأ موسم كيم جانغ في أكتوبر في كوريا الشمالية، حيث يكون الصيف أقصر والشتاء أطول مقارنة مع كوريا الجنوبية. يستهلك الناس في الشمال عادة الكيمتشي الذي يصنع خلال كيم جانغ حتى مايو أو يونيو من العام التالي.





الكيمتشي، هو طبق جانبي أساسي لسكان الشمال، إذا تغيبوا عن موسم كيم جانغ وفشلوا في التحضير لما يكفي من الكيمتشي، فإنهم يعتقدون أنه ليس لديهم ما يأكلونه خلال فصل الشتاء بأكمله. لذلك، فإن صنع الكيمتشي قبل فصل الشتاء يعد حدثا وطنيا مهما للغاية، يسمونه "معركة كيم جانغ".





عادة ما يبدأ الناس في كوريا الجنوبية بالتحضير لكيم جانغ بعد إيبدونغ ، وهي بداية فصل الشتاء التقليدية في أوائل نوفمبر. لكن الاستعدادات لكيم جانغ تبدأ في أكتوبر في كوريا الشمالية.





يُطلق على الكيمتشي المُصنَّع خلال كيم جانغ اسم "طعام نصف السنة" في الشمال، حيث المواد الغذائية غير كافية إلى حد ما خلال فصل الشتاء الطويل. بالنسبة للسكان المحليين، ليس من السهل تناول الخضروات الطازجة في فصل الشتاء، لذا إذا لم يصنعوا ما يكفي من الكيمتشي خلال كيم جانغ، فسيحصلون على عدد قليل جدًا من الأطباق الجانبية طوال فصل الشتاء.





الخبيرة "آهن يونغ جا":

عندما يبدأ موسم كيم جانغ، تسمح المصانع للعمال بأخذ إجازة لهذا الحدث. فكيم جانغ يتطلب من الناس تحضير جميع المكونات اللازمة لأنواع مختلفة من الكيمتشي، مثل الكيمتشي الملفوف، كيمتشي الفجل المكسيكي، الكيمتشي مع الأسماك المملحة والكيمتشي بأوراق الخردل. تخزن كل أسرة حوالي 500 كيلوغرام من الكيمتشي في ست إلى ثماني من الجرار الكبيرة.





تستخدم كوريا الشمالية كلمة "معركة" للأحداث المهمة. إلى جانب زراعة الأرز وحصاد الخريف، تُدرج مناسبة كيم جانغ أيضًا في قائمة "المعارك". يُطلب من العمال في المصانع تحقيق هدف الإنتاج يوميا.





توفر الحكومة للناس الملفوف، وهو عنصر رئيسي في الكيمتشي، وتقوم المزارع الجماعية بتوزيع الملفوف على المصانع والمؤسسات التي تقوم بتسليمه إلى منازل عمالها بواسطة الشاحنات.





لا يصنع الكوريون الجنوبيون الكيمتشي كثيراً خلال كيم جانغ هذه الأيام. ولكن في الشمال، تقوم عائلة مكونة من أربعة أفراد عادة بإعداد الكيمتشي بكمية تتراوح ما بين 300 كيلوغرام و 1 طن واحد. السيدة "آهن " تواصل الشرح .





الخبيرة "آهن يونغ جا":

اعتادت والدتي على أن تنقع بعض الأسماك مثل بولاك أو سمك البلاك قبل أسبوع من كيم جانغ ثم تخلط في وقت لاحق السمك المخمر مع الكيمتشي. أولئك في المناطق الجنوبية المتاخمة لكوريا الجنوبية يفضلون استخدام المحار أو الروبيان المملح. لكن منطقة ريانغ غانغ الشمالية لا تستخدم الأسماك المملحة أبدًا. تختلف وصفات الكيمتشي حسب المنطقة.





محافظات هوانغ هاي وبيونغ ان في الجزء الغربي من كوريا الشمالية يضيفون أسماك الأنشوجة أو الروبيان المملح، في حين تستخدم محافظات هامغ يونغ و جانغ وون على الساحل الشرقي بولاك أو سمك البلاك المخمر. أما في المناطق الداخلية، فيصنعون الكيمتشي بدون السمك المملح. تختلف نكهات الكيمتشي من عائلة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. كوريا الشمالية تختلف أيضا عن كوريا الجنوبية في طرق تخزين وتخمير الكيمتشي.





الخبيرة "آهن يونغ جا":

على عكس الكوريين الجنوبيين الذين يحفظون الكيمتشي عمومًا في الثلاجات، فإن الناس في الشمال يحفرون حفرة كبيرة في الأرض، ويضعون الجرار في الحفرة، ثم يضعون الكيمتشي بإحكام داخل الجرار لمنع الهواء من الدخول. بعد يومين من ذلك، تضيف العائلات الغنية الأسماك أو مرق اللحم لتخمير الكيمتشي في المرق. الكيمتشي المصنوع بهذه الطريقة، مع الكثير من الإنزيمات المنتجة، يكون باردا ولذيذا، بنكهة المشروبات الغازية. هذا ما يميز الكيمتشي الكوري الشمالي عن الكوري الجنوبي .





يعيش عدد كبير من الكوريين الجنوبيين في مجمعات سكنية ويستخدمون الثلاجات بشكل طبيعي كوسيلة لتخزين الكيمتشي. لكن الكوريين الشماليين عادة ما يحفرون حفرة في الفناء ويحفظون الكيمتشي في الجرار. أما أولئك الذين يعيشون في الشقق فيستخدمون مساحة تخزين مشتركة يتقاسمها السكان في نفس الشقق.





بالطبع، من المستحيل إعداد كمية كبيرة من أنواع الكيمتشي وحدها. يحدد الأقارب أو الأصدقاء تاريخ كيم جانغ ويجتمعون في أحد منازلهم في اليوم. وبالتناوب، يساعد الجيران بعضهم البعض في كيم جانغ .





الخبيرة "آهن يونغ جا":

كما قلت، ينطوي كيم جانغ على الكثير من العمل، من قطع الفجل والبصل الأخضر وسحق الثوم إلى خلط المكونات ووضع الحشوة بين كل ورقة من الملفوف. الناس في نفس الحي يتبادلون العمل لمساعدة بعضهم البعض مع كيم جانغ. على الرغم من أنه قد يكون عملاً شاقًا، إلا أن كيم جانغ في الواقع مناسبة سعيدة يجتمع فيها الجيران لصنع الكيمتشي معًا والمشاركة في تقاسم مذاقه اللذيذ.





في سالف الأيام، كان كيم جانغ بمثابة حفلة مثيرة للقرويين. مع تراكم الملفوف في الجبال، عملت النساء في القرية معًا في جو مرح. عندما يكملن العمل، يتقاسمن لحم الخنزير المسلوق الملفوف بالكيمتشي المقرمش الذي صنعوه للتو. اليوم، لا يزال التقليد قائما بصورة جيدة في كوريا الشمالية.





أدرجت ممارسة صنع الكيمتشي في كوريا الشمالية في قائمة اليونسكو لعناصر التراث الثقافي غير المادي في عام 2015. كما حازت ثقافة كيم جانغ في كوريا الجنوبية على تقدير اليونسكو في وقت مبكر، في عام 2013. من جانبنا، نعتقد أن الناس في الكوريتين سينفذون مشروع كيم جانغ معًا في يوم من الأيام لتبادل التقاليد العزيزة وقضاء وقت رائع معا.