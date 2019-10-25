إقامة مهرجان قافلة الصداقة في تونس والإمارات

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أقيمت الجولة الثانية عشرة لمهرجان قافلة الصداقة الكورية العربية في كل من تونس يوم الجمعة الماضي والإمارات يوم الأحد الماضي.

والجدير بالذكر أن جمعية الصداقة الكورية العربية ظلت تنظم مهرجان القافلة سنويا في مختلف البلدن العربية منذ عام ألفين وثمانية، من أجل تقديم الثقافة والفن الكوريين وتوسيع نطاق التفاهم بين كوريا والدول العربية.

احتفالا بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية التونسية هذا العام، أقامت الجمعية عرضيْن في العاصمة التونسية تونس. كما أقامت عرضا في إمارة الشارقة التي تعد مركزا للثقافة والفن في الإمارات.

وفي إطار هذه العروض التي رعتها وزارة الخارجية الكورية، قدم المعهد الوطني لموسيقى "نامدو " الكورية التقليدية لعبة سامولنوري وكذلك الرقصة الكورية التقليدية، بينما قدمت فرقة البي بوي "أكسبريشون كرو’ " عرضا إبداعيا بعنوان " ماريونيت ".

وبهذه المناسبة، قالت وزارة الخارجية الكورية إن المهرجان الذي قدّم الثقافة الكورية بشكليها التقليدي والحديث معا، أسهم في استقطاب اهتمام المواطنين العرب بالثقافة الكورية.

كما أضافت أن المهرجان ساهم في تثبيت قاعدة موجة "هاليو" المنتشرة حاليا في الدول العربية وتعزيز قاعدة الدبلوماسية المدنية النشطة، من خلال التفاهم المتبادل بين الطرفين.