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قال السفير الكوري لدى الكويت إن السفارة الكورية أقامت حفل استقبال خاص بمناسبة مرور أربعين عاما على إقامة العلاقات الكورية الكويتية ويوم التأسيس الكوري في أوائل هذا الشهر.

وذكر أن السفارة أتاحت فرصة لضيوف الحفل لمعايشة الثقافة الكورية وتجربة الطعام الكوري خاصة لحم بقر "هيونغ سونغ " الحلال وهو طبق لذيذ وممتاز من لحوم البقر، تم تقديمه لأول مرة في البلدان العربية.

يقال إن الحفل أقيم في فندق جميرة بالكويت لمدة ثلاث ساعات بحضور حوالي سبعمائة ضيف، كان في مقدمتهم وزير النفط الكويتي "خالد الفاضل" وعدد من الرموز الحكومية والمالية هناك.

ويذكر أيضا إن الحفلة خصصت جناحا خاصا يتم فيه تقديم مختلف منتجات الشركات الكورية تماشيا مع اهتمام الكويتيين المتزايد بالسيارات والهواتف الذكية ومستحضرات التجميل الكورية.

وتم بشكل خاص طهي لحم بقر " هوينغ سونغ" الحلال في مكان الحفل، ثم تقديمه مباشرة إلى جميع الحضور، مما لاقى استحسانا كبيرا من قبل الحضور لمذاقه المتميز.

ومن المعروف أن شركة "مينيرفا" الكويتية للتوزيعات وشركة " هوينغ سونغ كي سي " الكورية تعملان حاليا على تصدير لحم بقر هيونغ سونغ الحلال إلى البلدان العربية بما فيها الكويت.

وتوقع "بانغ تشانغ ريانغ" مدير قسم العلاقات الدولية في مؤسسة تربية المواشي الكورية تزايد سرعة تسويق هذا النوع من لحم البقر الكوري، في حال تم إبرام اتفاقيات في هذا الإطار بين كوريا والبلدان العربية في المستقبل القريب.