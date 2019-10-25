إقامة أول معرض خاص لموجة هاليو في البلدان العربية





أقيم أول معرض خاص لموجة "هاليو" للثقافة الكورية الشعبية في الشرق الأوسط من أجل دعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تلك المنطقة.

وصرحت المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار بأنها نظمت بالتعاون مع وزارتي التجارة والثقافة وهيئة سلامة المنتجات الغذائية الكورية معرض العلامات الكورية لعام ألفين وتسعة عشر في مركز التجارة العالمية في دبي بالإمارات، بدءا من السادس عشر وعلى مدار 3 أيام.

ويشار إلى أن معرض موجة هاليو يمثل أهم المشروعات الحكومية الرامية إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية العاملة في صناعتي المواد الاستهلاكية والخدمات على النفاذ للأسواق الأجنبية.

وانطلق المعرض الأول في بانكوك في عام ألفين وعشرة، فيما تقام دورته السادسة عشرة هذا العام في دبي، لتصبح أول مدينة عربية تستضيف المعرض.

ويستهدف هذا المعرض الذي يسبق إقامة اكسبو دبي العالمي للعام القادم الارتقاء بشهرة المنتجات الكورية، من خلال الارتباط بتسويق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشارك في هذا المعرض أربعمائة واثنتان وثمانون شركة، وزاره حوالي عشرة آلاف شخص.

وأكد المعرض على جودة المواد الاستهلاكية والخدمات الكورية، من خلال ترويج موجة هاليو واستخدم العديد من المنصات الكورية والأجنبية على مواقع الأنترنت، مواكبة للنمو السريع لأسواق التجارة الإلكترونية هناك، إلى جانب تنظيم مختلف البرامج الثقافية والصناعية للمعايشة.

وقام المعرض على وجه الخصوص باختيار وربط أربعة مجالات واعدة وهي مستحضرات التجميل، والخدمات الطبية، والمحتويات الثقافية، وشبكة التوزيعات عبر الإنترنت بموجة هاليو.وفي جلسة اللقاءات الثنائية للأعمال شاركت مائة واثنتان وثلاثون شركة محلية، من خلال إجراء حوالي ألف وخمسمائة لقاء عمل تجاري مع ثلاثمائة وخمسين شركة عاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وجرى في المعرض تقديم مختلف أنواع البرامج التي أتاحت التقارب والتلاحم بين الصناعات والثقافة. وفي عرض خاص لأغاني الكي بوب، قدمت فرقتا " سيفن تين " و"إس أف ناين" يوم السابع عشر من هذا الشهر عددا من الأغاني الجميلة والرقصات المبهرة لاستقطاب إعجاب حوالي أربعة آلاف مشاهد.

وتم في هذه الفعاليات تصميم حركات الزوار من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للتمتع بالعرض الفني وتجربة جودة المنتجات والخدمات الكورية معا. كما نظمت ندوة حول الجمال الكوري بدءا بلقاء خاص مع الممثلة وسفيرة الإعلام " ها جي وون".

وفي إطار أنشطة المساهمات الاجتماعية، تم تسليم المواد والمنتجات التي تبرعت بها الشركات الكورية المشاركة وبعض النجوم الكوريين البارزين إلى دبي العطاء.

لؤلؤة: وبهذه المناسبة قال السفير الكوري لدى الإمارات " كوون بيونغ او" إن العام القادم سيصادف الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الإماراتية وافتتاح إكسبو دبي العالمي الذي ستتجه إليه أنظار شعوب العالم.

وذكر أن هذا النوع من المعارض الذي أقيم لأول مرة في البلدان العربية، يمثل نقطة انطلاق لتزايد شهرة العلامات التجارية الكورية هناك مضيفا أن الحكومة الكورية ستقدم دعمها الفعال لهذه العملية.