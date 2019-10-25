افتتاح مركز لتعليم اللغة الكورية في جامعة زائد دبي

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افتتح معهد سيجونغ الكوري مؤخرا فرعا له لتعليم اللغة الكورية في جامعة زايد دبي، ضمن احتفالية فنية ثقافية نظمتها القنصلية العامة لكوريا الجنوبية بالتعاون مع الجامعة في إطار عام التسامح.

والجدير بالذكر أن المعهد استمد اسمه من الملك سيجونغ العظيم الذي شهد عصره ازدهاراً علمياً وثقافياً واسعاً واعتمدت بفضله الأبجدية واللغة الكورية، المعروفة باسم "هانغيول".

وبهذا المناسبة ألقى القنصل العام الكوري في دبي " جيون يونغ ووك " كلمة أكد فيها أن المعهد يسعى لتوفير فصول لتعليم اللغة الكورية يستفيد منها سكان الإمارات، ومن خلالها يتعرفون على جوانب مختلفة من الثقافة والتراث والتقاليد الكورية، وفي الوقت ذاته تلبي حماسة الشباب لمواكبة ظاهرة ما يعرف اليوم بـ "الموجة الكورية أو هاليو".

وأعرب الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد عن أمله في أن يدعم معهد الملك سيجونغ في الجامعة مهمة توطيد العلاقة الفريدة بين كوريا والإمارات، فضلاً عن تعزيز تنمية التبادل الاجتماعي والثقافي وتعليم اللغة الكورية لشبابنا.

وقال إن اللغة والثقافة الكورية تحظى بشعبية كبيرة لدى الجيل الجديد في دولة الإمارات، وتعكس العديد من أوجه التشابه مع ثقافة الشرق الأوسط التي تولي كل الاهتمام للأسرة، مشيراً إلى أن النادي الكوري بجامعة زايد هو أحد الأندية الطلابية الأكثر نشاطاً في كل من حرمي الجامعة بأبوظبي ودبي، ويلتحق به كل عام أكثر من 100 طالب لمتابعة دروس اللغة الكورية بالجامعة.