المطرب إريك نام يكشف عن أغنية جديدة

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من المقرر أن يكشف المطرب "إريك نام" عن أغنيته الرقمية الجديدة بعنوان " لوف داي يونغ" المكتوبة باللغة الإنجليزية يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري.

ولقد أنهى المطرب جولته الغنائية التي بدأها في شهر يونيو الماضي، وشملت عشر دول أوروبية، منها البرتغال وإسبانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا.

وبدأ المطرب "إريك نام" نشاطه الغنائي في شهر يونيو من عام 2013 بأغنيته الأولى بعنوان "باب الجنة".