تخلي كوريا الجنوبية عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية

ⓒYONHAP News

قررت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة التخلي عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية.

وقال نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" إنه تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع لوزراء الاقتصاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية لن تطلب المزايا التي تتمتع بها الدول النامية، خلال المفاوضات القادمة.

لكنه أضاف أن حكومة سيول ستحتفظ بحقوقها في ممارسة تفاوض مرن من أجل حماية العناصر الحساسة في القطاع الزراعي للبلاد، بما فيها الأرز.

والجدير بالذكر أن الدول النامية، ومن بينها كوريا الجنوبية، تتمتع بمزايا التفضيل التي يتم بموجبها تخفيف القيود المفروضة على نسب الرسوم الجمركية والدعم المالي من أجل حماية صناعاتها.

كما يتم بموجبها أيضا، تمديد فترة إلغاء التعريفة الجمركية. علما بأن عدد المواد التي تتضمنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وقراراتها التي تنص على منح الدول النامية مزايا تفضيلية، يصل إلى 150 مادة.

والجدير بالذكر أيضا غياب أي معيار تستند إليه منظمة التجارة العالمية في إدراح دولة ما ضمن قائمة الدول النامية، بل يوضع على عاتق أي دولة، إعلان نفسها دولة نامية.

وسبق وأن قدم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مهلة ب90 يوما لمنظمة التجارة العالمية يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي لإيجاد السبل الكفيلة بمنع الدول المتقدمة نسبيا، بما فيها كوريا من التمتع بالمزايا الناجمة عن الانتماء للدول النامية في المنظمة الدولية.

وحذر "ترامب" من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أحادية الجانب تجاه تلك الدول، بما فيها التوقف عن معاملتها كدول نامية، في حال عدم إحراز تقدم خلال تلك المهلة.

وقد وضع الرئيس الأمريكي أربعة معايير يتم بموجبها وقف معاملة الدول النامية، وهي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والدول الغنية حسب تصنيف البنك الدولي، بالإضافة إلى الدول التي تصل حصة كل منها من إجمالي حجم التجارة العالمية إلى أكثر من 0.5%.

وكان "ترامب" قد استهدف من هذه الإجراءات الصين، لكن في حقيقة الأمر، تعد كوريا الجنوبية، الدولة الوحيدة التي تلبي الشروط الأربعة التي وضعها الرئيس الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كل من البرازيل وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وتايوان عن تخليها عن وضعها كدول نامية بعد تحذير "ترامب"، وهو ما فرض ضغوطا متزايدة على كوريا الجنوبية.

وقد حافظت كوريا الجنوبية على وضعها كدولة نامية منذ عام 1995، في مسعى منها لحماية قطاعها الزراعي.