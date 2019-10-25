ⓒYONHAP News

وافقت المحكمة على اعتقال الأستاذة "جونغ كيونغ شيم" زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، وأشارت إلى أنه تم إثبات معظم التهم الموجهة إليها، معربة في الوقت ذاته عن قلقها من احتمال تدمير الأدلة.

والجدير بالذكر أن موافقة المحكمة على اعتقال الأستاذة جونغ تدل على ثبوت الجرائم المنسوبة إليها. ويبدو أن بعضا من تلك التهم تتعلق بزوجها الوزير السابق "تشو"، مما يجعل النيابة العمومية أمام حتمية إخضاعه للتحقيق هو أيضا وهو ما يعني كذلك تزايد احتمال مآخذته جنائيا.

ومن ضمن التهم التي احتوتها مذكرة الاعتقال التي تقدمت بها النيابة العامة تم تسجيل 11 تهمة، بينها تهمة عرقلة تنفيذ الأعمال والأعمال العامة، من خلال تزوير شهادة التقدير الممنوحة من جامعة "دونغ يانغ" والتي تم استخدامها في التحاق ابنة الأستاذة جونغ بالدراسات العليا. كما توجد على لائحة التهم، تهمة أخرى تتعلق بصندوق الأسهم الخاصة، سببها الإبلاغ الكاذب بقيمة الاستثمار واكتساب أسهم باسم شخص آخر باستخدام بيانات غير مصرح بها. كما تم توجيه تهمة تدمير الأدلة لزوجة الوزير المستقيل، لتورطها بإخفاء أجهزة الكمبيوتر في مكتبها وبيتها.

وفي عملية فحص لمذكرة الاعتقال، ادعت النيابة العامة أن زوجة المسؤول الحكومي الكبير أساءت استغلال المكانة الاجتماعية. كما أنها لعبت دورا شبيها بدور المجرم الرئيسي بخصوص الجريمة المتعلقة بصندوق الأسهم الخاصة، مما يبرر اعتقالها بسبب ارتكابها تلك الجرائم الخطيرة.

في المقابل، نفى فريق الدفاع عن الأستاذة جونغ التهم المنسوبة إليها نفيا تاما، حيث أثار في ما يتعلق بمسألة التحاق ابنتها بالدراسات العليا عدم وجود توافق اجتماعي حول مستوى التزوير، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود سوء فهم لدى النيابة العامة في ما يتعلق بصندوق الأسهم الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستاذة جونغ تقدمت ببعض البيانات الصحية مدعية إصابتها بورم دماغي وبجلطة دماغية. غير أن المحكمة رأت اعتمادا على البيانات أن حالتها الصحية لا تمنع التحقيق معها واعتقالها. كما ساهم تعمد الأستاذة جونغ إخفاء أجهزة الكمبيوتر بعد بدء التحقيق في تعجيل المحكمة بإصدار قرار الاعتقال .

وباعتقال الأستاذة جونغ تكون النيابة العامة قد أحرزت تقدما لافتا جعلها تتجاوز موجة الانتقادات الموجه ضدها بالإفراط في التحقيق، والتحقيق غير العادل، لتثبت بذلك للرأي العام صحة مسار تحقيقاتها.

وبهذه التطورات الجديدة، يتجه التحقيق لوزير العدل "تشو كوك" الذي يرى المراقبون أنه متورط في أربع تهم على الأقل من بين التهم ال11 الموجهة إلى زوجته.