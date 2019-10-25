انتشار ظاهرة القراءة في المقاهي في أوساط الطلاب الكوريين

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يفضل الكثير من الكوريين شرب القهوة. وفي الحقيقة يوجد عدد كبير من المقاهي الكبيرة والصغيرة المنتشرة في الشوارع وحتى أزقة الحارات الصغيرة. وخلال السنوات الأخيرة انتشرت المقاهي الصغيرة بشكل كبير هنا. ولهذا يوجد عدد كبير من طلاب الجامعات يتوافدون على المقاهي لقراءة الكتب أو للدراسة أيضا، حيث أن بعضهم يفضل الدراسة في المقاهي بدلا من المكتبات. وظلت هذه الظاهرة منتشرة منذ سنوات. يبدو أن بعض الشباب لا يفضلون البقاء في المكتبات التقليدية التي يتوجب عليهم الالتزام بالهدوء والانضباط داخلها بل يفضلون بدلا من ذلك الجلوس في المقاهي التي يمكنهم فيها التركيز بشكل نسبي على قراءة الكتب، مع التمتع بقدر مرغوب من الحرية.

فالمقاهي في كوريا مريحة ومتميزة، حيث يوفر معظمها للزبائن مساحة واسعة نسبيا ولا تقدم الموسيقى بصوت عال. كما يتحدث الزبائن في ما بينهم عادة بصوت منخفض لا يزعج الآخرين. ولذاك من الملاحظ عند زيارة المقاهي وسط المدينة او بالقرب من الأماكن السكنية، وجود عدد كبير من الزبائن وهم منشغلون باستخدام أجهزة الكمبيوتر المتنقلة على إنفراد، مع شرب أنواع مختلفة من القهوة الباردة والدافئة في ذات الوقت. وفي ما يتعلق باستهلاك القهوة بالنسبة للكوريين، وردت إلينا نتائج إحصائية أخيرة أنجزت في هذا الشأن. حيث اتضح في الإحصائية أن الموظفين بالشركات الكورية ينفقون ما قيمته مائة وعشرون ألف وون أو ما يعادل حوالي مائة دولار بالمعدل شهريا على شرب القهوة في المقاهي.





وتجدر الإشارة إلى أن شركة " سارام إين " المتخصصة في تقديم معلومات عن فرص العمل أجرت الإحصائية على ألف وسبعمائة وتسعة وخمسين موظفا كوريا للتعرف على نماذج ومعدلات استهلاك القهوة. وطبقا للإحصائية، ينفق الموظفون الكورين أربعة آلاف ومائة وثمانية وسبعين وون كمعدل يومي على شرب القهوة في المقاهي، ومائة وعشرين ألف وون كمعدل شهري. كما أجاب أربعة من بين كل عشرة منهم بأنهم يدفعون ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وون لشراء فنجان واحد من القهوة. وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا، خاصة إذا علمنا أنه يتعين علينا دفع المزيد إذا اخترنا شرب فنجان من القهوة في إحدى المقاهي الفاخرة، حتى أن بعضهم يقول من باب المزاح إنه ينفق لشرب القهوة أكثر مما ينفقه لتناول الغداء.

ولهذا أجاب حوالي نصف الموظفين المشاركين في الإحصائية بأنهم يشعرون بعبء مالي في الإنفاق على شرب القهوة. ومن أجل الضغط على تلك المصاريف قال ستة وثلاثون بالمائة منهم إنهم يقبلون على تناول القهوة ذات الأسعار المنخفضة، بينما أجاب ثمانية وعشرون بالمائة منهم بأنهم يقبلون على المقاهي التابعة لشركاتهم. وحول معدل عدد فناجين القهوة التي يستهلكونها خلال اليوم، أجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بأن عددها يصل إلى فنجانين بينما أجاب ثمانية وعشرون بالمائة منهم بأنهم يشربون فنجانا واحدا. كما أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بتناول ثلاثة فناجين. فيما لم تبلغ نسبة الموظفين الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق سوى ستة بالمائة.

وحول أسباب شرب القهوة، قال ستة وعشرون بالمائة من الذين وقع استجوابهم إنهم يهدفون من تناولها إلى طرد النعاس ومقاومة النوم. بينما قال واحد وعشرون بالمائة منهم إن شرب القهوة يأتي بحكم العادة، بعد أن تعودوا على شربها يوميا. يُشار إلى أن الكثير من الموظفين الكوريين يشربون القهوة من أجل تخفيف الضغوط النفسية ونيل قسط من الراحة أيضا. ولكن الإفراط في شرب القهوة أو الشاي غير جيد للصحة.