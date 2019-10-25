إهتمام متزايد بتعلم اللغة الكورية في المدارس الأجنبية حول العالم

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نشهد خلال هذه الأيام زيادة كبيرة في عدد الفصول الدراسية التي يتم فيها تدريس اللغة الكورية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الأجنبية. فطبقا لوزارة التعليم الكورية، بلغ عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون اللغة الكورية باعتبارها لغة أجنبية ثانية مائة وأربعة وثلاثين ألف طالب في ألف وأربعمائة وخمسة وتسعين مدرسة في ثمان وعشرين دولة في العام الماضي، حيث أن عددهم يتزداد بالآلاف سنويا. ومن أهم أسباب اختيار اللغة الكورية كلغة أجنبية ثانية ارتفاع شعبية أغاني الكي بوب. وفي هذا الصدد قال "ماليلو بيكليا بوكو " مدير مدرسة " تشيس ووث لورينس " الإعدادية الأمريكية التي اختارت اللغة الكورية كمادة رسمية قبل ثلاث سنوات، إن مستوى اهتمام الطلاب بالطعام الكوري والكي بوب كان عاليا حتى قبل افتتاح فصول اللغة الكورية. وقال إنه تم إلغاء بعض فصول اللغة الإسبانية بسبب زيادة عدد الطلاب الراغبين في تعلم اللغة الكورية مشيرا إلى افتتاح فصلين لللغة الكورية في الصف الثامن وحده. ويقال إن دروس اللغة الكورية تساهم في توسيع دائرة اهتمام الطلاب باتجاه الثقافة الكورية والتاريخ الكوري.





وفي هذا الصدد قال " الطالب " ليما " الذي يدرس اللغة الكورية في مدرسة " تشيس وس تشاتر" الثانوية الأمريكية إنه كان مغرما بالفنان " لي توك" في فرقة سوبر جونير الغنائية الكورية، مما حفزه على الشروع في تعلم اللغة الكورية. وبعد أن عرف قصة حول الملك سيه جونغ أصبح مولعا بالحروف الكورية أكثر. وأضاف أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يتناول الأطعمة الكورية اللذيذة في القرية الكورية القريبة من بيته. وتحدث المدرسون عن سبب آخر في انتشار تعليم اللغة الكورية. حيث قالت "ماري مانيباسي" في مدرسة فونغكاراد الإعدادية الأمريكية إنها أرادت من خلال تعليم اللغة الكورية جعل طلاب المدرسة يهتمون بالشركات الكورية الكبيرة مثل سام سونغ وهيونداي. كما أكد المنسق التعليمي " برونو بينا جيك " في هيئة "مونغ بيليه " للتعليم والمسؤول على اعتماد اللغة الكورية باعتبارها مادة رسمية في المدارس الإعدادية عن مشددا على ضرورة تعلم اللغة الكورية منذ الصغر من أجل فهم التقدم الذي حققته كوريا في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد. وقال إنه ينوي افتتاح فصول اللغة الكورية في المدارس الإبتدائية أيضا بدءا من العام القادم.





والجدير بالذكر أن الجالية الكورية ساهمت كثيرا في اختيار اللغة الكورية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الأمريكية. وللعلم فإن سبعين بالمائة من المدارس تختار اللغة الكورية كلغة أجنبية ثانية. ومن أهمها مؤسسة الترويج لللغة الكورية التي تعمل في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية. ويذكر أن المؤسسة انطلقت قبل خمسة وعشرين عاما وظلت تكرس الجهود لتطوير كتب تعليم اللغة الكورية وتنمية مدريسها إلى جانب افتتاح فصول عديدة لللغة الكورية. وبفضل حماس الجالية الكورية، اختارت ولاية كاليفورنيا يوم التاسع من شهر أكتوبر كيوم احتفالي بالحروف الكورية.

تجدر الاشارة الي أن المساعد "بارك دونغ او" الذي يعمل في مكتب النائبة الأمريكية "شارون كوك سيلفا" لعب دورا كبيرا في هذا الاختيار. وقال بارك إنه يؤمن بأهمية التعريف باللغة الكورية والثقافة الكورية من أجل رفع مكانة كوريا في الولايات المتحدة.