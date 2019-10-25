إستطلاع للرأي يكشف رغبة الطلاب الكوريين الجنوبيين في زيارة كوريا الشمالية

ⓒ Getty Images Bank

في ظل الركود في علاقات الكوريتين جاءتنا نتيجة إحصائية ذات معنى خاص. فقد أجرت هيئة كوانغ جو للتعليم إحصائية شملت ألفا وثمانية وثمانين طالبا وطالبة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة كوانغ جو للتعرف على رأي الطلاب بخصوص مسألة القيام بالرحلات المدرسية إلى كوريا الشمالية، حيث رد معظمهم بالإيجاب. وحول اختيار اثنين من الأماكن الأكثر تفضيلا من أجل زيارتها إذا أتاحت لهم الرحلات المدرسية ذلك، أجاب اثنان وثمانون بالمائة منهم باختيارهم العاصمة بيونغ يانغ. كما أجاب خمسة وستون بالمائة منهم باختيار جبل بيك دو. واختار أربعة وعشرون بالمائة منهم جبل كوم كانغ وسبعة عشر بالمائة مدينة "كيه سونغ".





وحول وسائل المواصلات التي يريدون استخدامها خلال هذه الرحلات اختار خمسة وخمسون بالمائة منهم الطائرة. بينما اختار ستة وثلاثون بالمائة منهم القطار. وحول هوية الكوريين الشماليين الذين يرغبون في اللقاء بهم خلال الرحلات، أجاب ثلاثة وأربعون بالمائة منهم بأنهم يأملون بلقاء الطلاب الكوريين الشماليين بينما أجاب واحد وعشرون بالمائة منهم برغبتهم في لقاء المطربين أو الممثلين الكوريين الشماليين فيما أجاب خمسة عشر بالمائة منهم بأنهم يفضلون لقاء المواطنين العاديين.

وحول سؤال عن وجود نية المشاركة في الرحلات المدرسية في كوريا الشمالية إذا كان ذلك ممكنا، أجاب أكثر من نصفهم أو ستة وخمسون بالمائة منهم بالإيجاب. وفي سؤال عن أكثر المشاعر التي يحسون بها في حال لقاءهم بالطلاب الكوريين الشماليين، أجاب تسعة وخمسون بالمائة منهم بمشاعر الفضول. وحول أكثر الأمور التي يريدون التعرف عليها في الحياة المدرسية في كوريا الشمالية أجابوا برغبتهم في الاطلاع على المواد الدارسية وأوقات الراحة وبرنامج الدروس.