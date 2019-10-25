وينر تكشف عن ألبومها الجديد

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كشفت فرقة "وينر" الشبابية يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري عن ألبومها المصغر الثالث الجديد بعنوان "صليب" .

وفور صدور هذا الألبوم، تصدر قوائم "آيتيونز" في 27 دولة .

كما تصدر قائمة "آيتوينز" للألبومات العالمية، وقائمة "آيتيونز" اليابانية لأغاني الكيبوب.

وشارك بعض أعضاء الفرقة في إعداد هذا الألبوم، حيث قام قائد الفرقة "كانغ سونغ يون" بتأليف لحن الأغنية الرئيسية "سوسو"، فيما قام عضوا الفرقة "سونغ هون" و"مينو" بتأليف كلمات الأغنية.

وبمناسة إصدار الألبوم الجديد، ستقيم الفرقة حفلها الغنائي يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من أكتوبر في سيول.