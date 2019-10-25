بث حفل بي تي إس على الهواء مباشرة

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قالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن الحفل الذي ستقيمه فرقة "بي تي إس" يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في استاد الأولمبياد بسيول، سيتم بثه على الهواء مباشرة.

وسيتم بث حفل يوم السادس والعشرين من أكتوبر عبر قناة "في لايف" لموقع "نيفر"، فيما سيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشات سبع دول، وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وتايلاند.

وكانت الفرقة قد أقامت حفلاتها في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا واليابان وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند والمملكة العربية السعودية منذ شهر أغسطس من العام الماضي.