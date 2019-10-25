فيلم الطفيلي الكوري يحقق 100 مليون دولار من العائدات على مستوى العالم

حقق الفيلم الكوري "الطفيلي" الجاري عرضه حاليا في الولايات المتحدة، عائدات تقدر قيمتها ب100 مليون دولار على مستوى العالم.

ويحظى الفيلم باهتمام وسائل الإعلام العالمية، بكونه أحد الأفلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام القادم.

وذكر موقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي أن حجم العائدات التي حققها الفيلم "الطفيلي" على مستوى العالم تجاوز 104.5 مليون دولار.

وكشفت مجلة "فارايتي" الترفيهية الأمريكية عن قائمة الأفلام العشرة التي من المتوقع أن تتنافس للفوز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثاني والتسعين الذي سيقام العام القادم، ويوجد الفيلم "الطفيلي" ضمن تلك الأفلام العشرة.