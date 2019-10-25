ألبوم جديد للمطربة تيه يون يتصدر قائمة الآيتيونز في 21 دولة

تصدر الألبوم الجديد للمطربة "تيه يون" بعنوان "غرض" الذي تم الكشف عنه يوم الاثنين الماضي، قائمة الآيتيونز في 21 دولة ، بما فيها البرازيل والمكسيك والهند.

كما تصدر هذا الألبوم قوائم الموسيقى الرئيسية الكورية.

واحتل المركز الأول من حيث حجم مبيعاته في سوق الألبومات الكورية، حيث تمكنت المطربة "تيه يون" من بيع حوالي 78 ألف نسخة من ألبومها الجديد بعد ساعات قليلة من إصداره.