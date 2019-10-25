بي تي إس تختتم جولتها العالمية

اختتمت فرقة "بي تي إس" جولتها العالمية التي استمرت لمدة عام وشهرين في حفل أقامته في استاد "جامشيل" الأولمبي بسيول أمس الثلاثاء.

وخلال جولتها العالمية "أحب نفسك: تكلم بنفسك" التي انطلقت في شهر أغسطس من العام الماضي في سيول، أقامت الفرقة حفلاتها الغنائية في 26 مدينة في جميع أنحاء العالم، حيث استقطبت هذه الحفلات أكثر من مليونين من معجبيها.

وتجمع أكثر من 43 ألفا من المعجبين في استاد "جامشيل" الأولمبي لمشاهدة آخر حفل لفرقة "بي تي إس" استغرق 3 ساعات، حيث هتفوا بأسماء أعضائها.