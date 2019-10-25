إحصائيات تكشف انخفاض نسبة الأشخاص المدخنين في كوريا

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت إحصائيات أن نسبة المدخنين من البالغين الذكور في كوريا قد انخفضت إلى النصف خلال السنوات العشرين الماضية، بينما شهدت نسبة السمنة في البلاد ارتفاعاً كبيراً. فقد أجرت وزارة الصحة والرفاهية والمركز الوطني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إحصائيات تهدف لمتابعة الصحة والتغذية لدى الشعب لعام 2018 وشملت 10 آلاف شخص. ووفقاً لنتيجة الإحصائيات، تبين أن نسبة المدخنين البالغين الذكور قد تراجعت من 66.3 بالمائة عام 1998 إلى 36.7 بالمائة في العام الماضي في حين سجلت نسبة المدخنات البالغات ارتفاعا نسبيا من 6.5 بالمائة إلى 7.5 بالمائة خلال نفس الفترة. أما بالنسبة لمدخني السجائر الإلكترونية فقد ارتفعت نسبتهم من 1.1 بالمائة عام 2013 إلى 4.3 بالمائة في العام الماضي بالرغم من أن وزارة الصحة قد أصدرت مؤخرا توصيات قوية للمواطنين بالتوقف عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية السائلة، بسبب خطورة سوائل هذا النوع من السجائر، وآثارها الجانبية الخطيرة.





تجدر الإشارة إلى أن نسبة التدخين لها علاقة غير متناسبة مع مستوى الدخل حيث كلما شهدنا انخفاضا في مستوى دخل الشخص، سجلنا ارتفاعا في نسبة التدخين خلال العشرين سنة الماضية. وفي هذا الصدد، قال مسؤول في وزارة الصحة إن الفئة من ذوي الدخل المرتفع يولون اهتماماً بالصحة ويستثمرون الوقت والمال في الحفاظ على سلامتهم الصحية أكثر من غيرهم من ذوي الدخل المتدني. وحسب ما قال المسؤول فإن أصحاب الدخل المتدني قد يصعب عليهم التوقف عن التدخين بسبب الإجهاد الشديد في حياتهم. علاوة على ذلك لا تزال أسعار التبغ في البلاد منخفضة بشكل لا يمنع هذه الفئة من التوقف عن التدخين، علما بأن الحكومة الكورية قد بذلت جهودا دؤوبة، لرفع أسعار السجائر باستمرار خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى ارتفعت نسبة السمنة لدى الذكور بشكل كبير من 25.1 بالمائة في عام 1998 إلى 43 بالمائة في العام الماضي. بينما انخفضت نسبة السمنة لدى الإناث من 26.2 بالمائة إلى 25.5 بالمائة خلال نفس الفترة. وكانت الحكومة الكورية قد بذلت منذ سنوات كل جهودها لوضع سياسات متعددة لتخفيض نسبة المدخنين وحصلت على نتيجة مثمرة بالفعل في هذا الاتجاه. ولكنها لم تولي في المقابل اهتماما كافياً بسبل الوقاية من ظاهرة السمنة المتفاقمة لدى المواطنين، حيث أن المواطنين لا يتحركون بالشكل الكافي الذي يمكنهم من حرق السعرات الحرارية العالية المتأتية من الأطعمة التي يتناولونها. وقد تحتاج الحكومة لوضع سياسة في هذا الإطار أو إطلاق حملة لتوعية الشعب من أجل تعزيز الصحة لدى الجميع.