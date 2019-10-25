سيول تُنظم معرضا خاصا لإحياء ذكرى حركة الاستقلال الوطنية ضد الاحتلال الياباني





أقيم خلال أيام نهاية الأسبوع الماضي، معرض خاص بإحياء ذكرى المناضلين وقتال الشعب الكوري من أجل الحرية والاستقلال الوطني عن الاستعمار الياباني. وأقيم المعرض في متحف سجن سودايمون(서대문) الذي يعتبر رمزاً حياً لكفاح الشعب الكوري من أجل التحرر، وقد أقيمت فعاليات معرض الصور والفيديوهات التي تأرخ الكفاح المسلح ضد اليابان وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة وحتى أمس الأحد بتنظيم لجنة الترويج لمشروع الذكرى المائة لإنشاء منظمة المناضلين والناشطين المقاتلين ضد الاحتلال الياباني. وقد تم إنشاء اللجنة هذا العام بمناسبة الذكرى المائة لحركة الأول من مارس الاستقلالية ضد اليابان ومن المتوقع أن تعمل اللجنة في المستقبل على تنظيم عدد من المشاريع التذكارية للكفاح الوطني إبان فترة الاحتلال الياباني وقد تم بهذه المناسبة إقامة حفل توزيع الجوائز لمسابقة الصور والفيديوهات المتميزة أثناء الحفل الافتتاحي للمعرض.

كما تم قبل المعرض عرض نحو 50 قطعة من الصور والفيديوهات المختارة في مسابقة قطع الصور والفيديوهات عبر شبكة الإنترنت تتعلق بمنظمة المناضلين والناشطين المقاتلين ضد الاستعمار الياباني. وأيضا تم على هامش معرض القطع المتميزة استعراض القطع الحاصلة على جوائز خلال العام الماضي، بالإضافة إلى صور أعضاء منظمة المناضلين وتاريخ أنشطة لجنة ترويج المعرض. كما عقدت ندوة خاصة بعنوان "نهر الأم" ألقاها عضو البرلمان "أو وون سيك(우원식)" وهو حفيد المناضل "كيم هان(김한)" الذي تولى تسليم القنبلة إلى الناشط المقاتل "김상옥" لينجح في عمله الكفاحي ضد الاستعمار الياباني، حيث أبرز البرلماني "أو" الهدف من تكوين المنظمة وقدم لمحة قصيرة عن المنظمة بالإضافة إلى استعراض قصص عن أمه وعائلته في تلك الحقبة التاريخية،علاوة على سرد قصص تاريخية أخرى تروي تضحيات المناضلين والناشطين المقاتلين من أجل نيل الاستقلال الوطني والتحرر من قبضة الاستعمار الياباني.





والجدير بالذكر توافد عدد كبير من الطلاب لزيارة المعرض في سعي منهم للاطلاع على تاريخ حركة الاستقلال الوطنية ضد الاحتلال ومشاهدة الصور والفيديوهات المبدعة والمتميزة التي يتم عرضها تكريما لحركة الاستقلال في إطار أنشطة منظمة المناضلين والناشطين المقاتلين ضد اليابان. ويقال إن الصور والفيديوهات التي تم إعدادها بأيدي أشخاص عاديين غير محترفين كانت جد مفيدة لفهم تاريخ الكفاح الوطني ضد اليابان بشكل أكبر، وسط توقعات بتزايد عدد الزوار مع مرور كل عام .