دراسات تُظهر وجود علاقة قوية بين نسبة الإنجاب لدى المرأة والمسافة بين مكان العمل والمنزل.

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وفقاً لبحث نُشر في العدد الأخير من مجلة "علم الأوبئة والصحة" التي تصدرها الجمعية الكورية لعلم الأوبئة، تبين أن هناك علاقة سببية بين نسبة الإنجاب لدى المرأة والمسافة التي تتراوح بين عملها ومنزلها. فقد زادت نسبة الإنجاب لدى النساء اللاتي تسكن في منزل قريب من مقر عملهن بنسبة 22 بالمائة مقارنة مع اللاتي يبعد منزلهن عن مقر العمل. ويحمل هذا البحث مغزى كبيراً في ظل تزايد المشاكل الاجتماعية المترتبة على انخفاض نسبة الإنجاب. ووفقاً لما ذُكر في البحث، يمكن أن نجد حلاً لمشكلة تراجع عدد السكان من الفئة العمرية المنخفضة،. وشمل البحث شريحة النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 سنة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015 في محاولة للكشف عن العلاقة السببية بين نسبة الإنجاب والمسافة التي تبعد بين المنزل ومقر العمل.





وقد تبين أن عدد النساء العاملات قد شهد زيادة مطردة من 3 ملايين و420 ألف إلى 4 ملايين و100 ألف خلال تلك الفترة، مقابل انخفاض سجلته نسبة الإنجاب من 4.2 بالمائة إلى 3.8 بالمائة، مما أدى إلى ظهور مشكلة خطيرة، تتمثل في انخفاض السكان وسط المجتمع الكوري.





وتجدر الاشارة إلى أن نسبة 22 بالمائة تعد بالفعل نسبة كبيرة ، مما يتوجب على الحكومة وضع سياسات متنوعة لزيادة نسبة الإنجاب بما فيها إعادة النظر في قضية توزيع المساكن لفائدة الشباب المتزوجين خاصة الشابات العاملات.