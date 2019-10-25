انتشار ظاهرة استئجار الإلكترونيات المنزلية في أوساط المقبلين على الزواج

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مع حلول فصل الخريف، وهو موسم جيد للزواج، يشهد سوق خدمات استئجار الإلكترونيات المنزلية إقبالا كبيرا من قبل المتحابين الذين يستعدون للزواج. حيث أن عددا كبيرا من المواطنين الكوريين يفضلون خدمة استئجار الإلكترونيات المنزلية خصوصا في أوساط المقبلين على الزواج. ومن ضمن أنواع الأجهزة التي يستأجرها المواطنون، يبرز جهاز تنقية المياه وبعض الأجهزة المنزلية مثل أدوات المطبخ والأجهزة الصحية، التي تعتبر ضرورية للحياة اليومية والتي أصبحت متاحة للإستئجار، كما ظهرت بعض الأجهزة المنزلية المتعلقة بإزالة الغبار الناعم التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين، مما جعل عددا كبيرا منهم يفضلون خدمة استئجار الإلكترونيات المنزلية بدلاً من شرائها.





يُشار إلى أن الكثير من الأشخاص يرى أن هذا يُعد تغييرا جيدا في نمط حياة المستهلك لأن معظم المتحابين الذين يستعدون للزواج يحتاجون إلى أموال كثيرة لشراء الأثاث والإلكترونيات المنزلية الأساسية مثل الثلاجة والميكرويف وغسالات الأطباق وغيرها. لذلك فإنهم يختارون خدمات استئجار الإلكترونيات المنزلية بدلا من شرائها. وعلى الرغم من أن استئجار تلك الأجهزة يحتاج لدفع مبالغ تفوق ثمن أسعارها الأصلية كضمان لإستعمال هذه الخدمة، وقد تفوق في الغالب ثمن أسعارها الأصلية بنسبة 30%، إلا أن استعمال هذه الخدمة يمكن من التقليل بشكل كبير من الأعباء الاقتصادية خلال المرحلة الأولى من الزواج. فعلى سبيل المثال، يمكن إستثمار هذه النقود التي من المفترض أن يتم إنفاقها لشراء الأثاث أو الإلكترونيات المنزلية في توفير إيجار شقة في المقام الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الشباب حاليا، وتتمثل في صعوبة شراء شقة في وسط العاصمة سيول أو في أي مدينة أخرى دون الاعتماد على القروض. ولذلك فإن هذه الخدمة ستسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المقبلون على الزواج.