كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول مستوى الأمن في الدول

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عند السفر إلى الخارج، فإن الحقيقة الأولى التي يقف عليها الكثير من الأشخاص، هي أن لكل بلد ثقافته المختلفة عن غيره من البلدان. وذلك يجعلنا نفكر مرة أخرى في جمال وخصائص السفر المثيرة أثناء تجربة الثقافة التي نعايشها في ذلك البلد. وفي هذا السياق يمكن للسياح الأجانب الذين يتوافدون على كوريا الاستمتاع بالثقافة الكورية الفريدة ومن ضمنها ثقافة المأكولات الكورية اللذيذة التي تباع في الشوارع بأسعار منخفضة، ومن المثير للدهشة أن الأجانب أشادوا بالثقافة الكورية من ناحية المستوى العالي للأمن المتوفر في البلاد حيث تعد كوريا حقا دولة آمنة وهو ما يلمسه السياح الأجانب فعلا.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الأولى في استطلاع الآراء حول مستوى الأمن في الدولة، الذي تم إجراؤه في عام 2015. ففي كوريا الجنوبية، يُحظر امتلاك أسلحة نارية مقارنة بالدول الأخرى التي يسود فيها العديد من حوادث إطلاق النار. ويمكن في الحقيقة المكوث في المقهى أو المطعم أو في أي مكان آخر، دون التعرض لسرقة الأشياء. كما أنه يمكن بسهولة في كوريا رؤية كاميرات المراقبة في كل الأماكن، بالإضافة إلى المؤسسات العامة. وبخصوص الخدمات العامة يوجد بالإضافة إلى شبكة النقل المتوفرة في مطار إنتشون التي تسمح بالانتقال مباشرة إلى المدينة المقصودة بواسطة الحافلة أو المترو، نجد أيضا خدمة الواي فاي المجانية للجميع والتي تتوفر بمجرد الوصول إلى المطار الكوري.

ويقول غالبية السياح الأجانب إنه على الرغم من أنهم سمعوا بسرعة التدفق العالي للإنترنت في كوريا، إلا أنهم يلمسون ذلك فعليا بمجرد استخدامه في كوريا. كما أن هناك ثقافة شائعة لدى الكوريين وهي فعل كل شيء بسرعة فائقة. وللإشارة لا يقتصر الأمر على سرعة الإنترنت فحسب، بل يشمل أيضًا معالجة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة بشكل سريع. علاوة على ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأجانب يشيدون بخدمة التأمين الصحي العام المعتمدة في كوريا الجنوبية، وكذلك نظام المترو الذي يوفر معالجة الأجرة الإلكترونية، والتحكم المريح في درجة الحرارة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي السريعة.