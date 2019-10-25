تزايد حالات الإصابة بـالاكتئاب الموسمي المتزامن مع بدء موسم الخريف

ⓒ Getty Images Bank

كلما توغلنا في فصل الخريف، يرتفع عدد الأشخاص المصابين بحالة من الحزن دون وجود سبب معين لذلك، وهو ما يسمى بـ"الاكتئاب الموسمي". وهذا النوع من الاكتئاب يتزامن مع بدء موسم الخريف، وتزداد أعراضه كلما اقتربنا من فصل الشتاء. ومعظم الذين يصابون بهذا النوع من الاكتئاب يرددون عبارة مفادها "나 가을타나봐" أي "يبدو أنني أعيش في فصل الخريف"، وهم يعتبرون هذه الأعراض بمثابة أمر شائع. ويعتقد الخبراء أن سبب الإصابة بالاكتئاب الموسمي يعود لقلة التعرض لنور الشمس، فالضوء وخاصة المتأتي من الشمس، يساعد في علاج الاكتئاب الموسمي بشكل فعال. ويرجع سبب ذلك أيضا إلى التغيرات الهرمونية الناجمة عن انخفاض مستوى هرمون السيروتونين، وزيادة إفراز الميلاتونين.





ولذا فإن معظم الذين يصابون بهذا النوع من الاكتئاب ،تنخفض لديهم إفرازات مادة "السيروتونين" التي تعمل على تحسين المزاج والشهية والنوم. وبحسب درجة انخفاضها تظهر الأعراض المتنوعة حيث أن الأشخاص الذين يصابون بـ"الاكتئاب الموسمي" يشعرون بحالة مزاجية سيئة وميل للعزلة، ورغبة في النوم طوال اليوم وبشكل أكثر من المعتاد، علاوة على الميل لتناول السكريات والكربوهيدرات لتعويض الشعور بفقدان الطاقة والكسَل الشديد. وعادة ما يسبب الاكتئاب الأرق وانخفاض الشهية على عكس الاكتئاب الموسمي. لذلك من الأشياء التي يجب فعلها للتوقي منه هي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة قدر الإمكان، فمدة وجود نور الشمس خلال هذا الموسم تصبح أقصر مقارنة بالصيف، وهو ما يؤدي إلى حالة تدعى "الاضطرابات العاطفية الموسمية"، والتي تترك في النفس إحساساً بالاكتئاب والتعب.

لذلك فإنه من المهم التحكم في الإجهاد من خلال ممارسة بعض الهوايات الشخصية أو الأنشطة الاجتماعية، بما في ذلك قراءة الكتب، والجلوس مع العائلة أو الأصدقاء، وتجاذب أطراف الحديث مع الآخرين، حيث يساعد كل ذلك على التخلص من الشعور بالاكتئاب ويبدد الإحساس بالحزن. وعلى الرغم من أن التواصل مع الآخرين يعد من أصعب الأشياء التي يمكن للشخص القيام بها عند شعوره بالاكتئاب، إلا أن أثره إيجابيّ للغاية على مزاج الشخص ومشاعره، ولذا فإنه يعتبر أحد أفضل الحلول للتغلب عليه. وعلاوة على ذلك، من المفيد الاستيقاظ من النوم مبكرا.

ووفقا لقول الخبراء، فإن طول فترة الظلام يتسبب في رفع نسبة الميلاتونين، وهو هرمون النوم، مما يزيد رغبتنا في النوم خلال النهار، ويفقدنا القدرة على النوم ليلاً. ولذلك يجب الحرص على الروتين اليومي الصحي المتمثل في النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة. وقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت حديثاً أن أوقات النوم لها تأثير كبير على مزاجنا، وأن الأشخاص الذين يستيقظون مبكراً يكونون أقل عرضة للإصابة بحالات الاكتئاب.