ريم عبد الحاميد : طموحي إنشاء شركة خاصة تكون همزة وصل بين العرب والكوريين





يستضيف "لقاء االجمعة" هذا الأسبوع الآنسة "ريم عبد الحميد" وهي مصرية مقيمة بكوريا تعمل منسقة ومترجمة بشركة "هاي ميدي" الطبية السياحية التي تقدم الخدمات الطبية وغير الطبية للمرضى الوافدين على كوريا للعلاج.

ضيفتنا درست اللغة الكورية بجامعة "عين شمس" المصرية قبل أن تغادر إلى كوريا لمتابعة دراستها العليا وتحصل بجامعة "إيهوا" للبنات على الماجستير في اللغة الكورية.

وفي جانب من الحوار أعربت الضيفة عن سعادتها بالعيش والعمل في كوريا ضمن فريق عمل منسجم ومتكامل من الموظفين العرب والكوريين.

تفاصيل هذا اللقاء، تتابعونه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة".

وللاطلاع على معلومات إضافية عن شركة "هاي ميدي" التي تعمل بها ضيفتنا يمكن معرفة المزيد من خلال الرابط التالي: www.himedi.com



