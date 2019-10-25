أمسية شعرية في المركز الثقافي الكوري في القاهرة

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استضاف المركز الثقافي الكوري في القاهرة يوم ال24 من أكتوبر الجاري أمسية شعرية للشاعر الكوري "شين تشول كيو" الذي زار المركز على هامش مشاركته في مهرجان طنطا الدولي للشعر.

وخلال زيارته للمركز، قدم الشاعر الكوري "شين" مجموعة من قصائده، ونبذة حول الشعر الكوري.

واستمتع الحضور من طلاب قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس، وطلاب معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في مصر بالقصائد الشعرية، حيث أهدى الشاعر مجموعة من كتبه للحضور.

وقام المركز الثقافي الكوري بتنظيم أمسيات مماثلة في مدينة طنطا خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من هذا الشهر.

والجدير بالذكر أن الشاعر الكوري "شين تشول كيو" البالغ من العمر 40 عاما قد ظهر لأول مرة على الساحة الأدبية من خلال المسابقة الأدبية التي نظمتها صحيفة "تشوسون" الكورية عام 2011 ، بقصيدته بعنوان "الجليد العائم".

كما حصل "شين" هذا العام على جائزة "شين دونغ يوب" الأدبية عن كتاب "يقال إنه كان حزينا بقدر الأرض" الذي أصدره عام 2017.