الفنانة المصرية دينا تقيم حفلا للرقص الشرقي في كوريا





أقامت "دينا طلعت سيد محمد" الفنانة الاستعراضية المصرية مساء يوم الأول من نوفمبر حفلا للرقص الشرقي في قاعة الفن الكوري بسيول بتنظيم من الاتحاد الكوري للرقص الشرقي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقيم فيها الفنانة "دينا" حفلها الشرقي الراقص في كوريا منذ حوالي عام ونصف.

وكانت "دينا" قد قامت بزيارة استغرقت خمسة أيام لكوريا الجنوبية في شهر مارس من العام الماضيقدمت خلالها حفلها للجمهور الكوري، وذلك بعد اختتام زيارتها لليابان لأغراض مماثلة.

وعلى هامش هذه الزيارة قامت الفنانة المصرية بتنظيم ورشة لتعليم الفتيات الكوريات أصول الرقص الشرقي، وإعطائهم أسرار كيفية الرقص على أنغام الموسيقى الشرقية بطريقة احترافية.

وشاركت رئيسة الاتحاد الكوري للرقص الشرقي "آن جونغ هيون" مع الفنانة المصرية "دينا" في حفل اليوم.

والجدير بالذكر أن الرقص الشرقي غير محدد الأصل بطريقة علمية، ولكن من الواضح من ملابس الراقصات المتخصصات والحلي والأكسسوارات التي يرتدينها أن هذا النوع منالرقص منأصلمصري،على اعتبار أنه كان شائعا إبان الحضارة الفرعونية.

وبالرغم من الجدل المثار حول إدراج الرقص الشرقي ضمن الفنون الراقية، لا يزال هذا الرقص ينتشر بشكل خاص في مصر وتركيا ولبنان، ليمتد إلى أنحاء مختلفة من العالم، منها كوريا الجنوبية، حتى بلغ مرحلة أصبح يحظى فيها برواج كبير في أوساط الفتيات الكوريات.

وتبين أن عددا لا بأس بها من الفتيات الكوريات يتدربن على الرقص الشرقي كنوع من أنواع الفن، وكوسيلة للريجيم وتحسين الصحة لدرجة إقامة حفلات للرقص الشرقي ضمن فعاليات المهرجانات الثفافية في البلاد.