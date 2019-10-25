أمسيات فنية كورية إماراتية مشتركة على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي

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أقيمت يوم السبت الماضي على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي أولى الحفلات الموسيقية ضمن مهرجان كوريا 2019 احتفالا ب"عام التسامح"، وبتنظيم كل من وزارة الثقافة والتنمية المعرفة الإماراتية والسفارة الكورية لدى الإمارات.

وخلال الحفل، قدمت فرقة دبي الموسيقية بالشراكة مع الفرقة الموسيقية الكورية أغنية كورية من أداء الفنانة الإماراتية والعازفة "فاطمة الهاشمي".

ثم جاءت مشاركة أخرى بأغنية "الله يار دار زايد" التي غنتها الفنانة الكورية "تشيه سو هيون"، لتقدم بعدها فرقة "القمر الثاني" الكورية عددا من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية المليئة بالحركية والإيقاع التي تجمع بين التقاليد والحداثة.

كما أدت الفرقة الكورية مقطوعات من مختلف أنحاء مناطق كوريا بمشاركة فرقة دبي الموسيقية.

وحول مشاركة فرقة دبي الموسيقية في مهرجان كوريا 2019، قال "عبد الفرج" مدير الفرقة إن هذه المشاركة استهدفت استكشاف ثقافة وفنون كوريا إلى جانب الاطلاع على آلاتهم الموسيقية التقليدية، وتعريف الكوريين بالفنون والآلات الإماراتية.

وأوضح "الفرج" أن وجود مثل هذه المهرجانات يسهم في عمليات التقارب والتعارف البناء والمثمر بين الشعبين الكوري والإماراتي، وينشر روح التسامح والتآلف والرقي من خلال الثقافة الغنية بهذه القيم.

وأشار إلى أن الموسيقى هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع بمختلف جنسياتهم، على اعتبار أنها لغة التواصل الروحي والفكري والفني لكل الشعوب.

أما مدير فرقة "القمر الثاني" الكورية فأكد أن مشاركة الفرقة في المهرجان فتحت الباب لتجاوز حواجز اللغة، وتوسيع آفاق التبادل الثقافي من خلال الأمسيات، معربا عن اعتزازه وفخره بتقديم حفل يزخر بالمحتويات الثقافية الكورية لفائدة المواطنين الكوريين والسكان المحليين في الإمارات.

ومن جهته، أكد مسؤول في فرقة "جونغ ميونغ" الكورية المشاركة في المهرجان أن المهرجان أصبح في الآونة الأخيرة فرصة جيدة للترويج للثقافة الكورية من خلال الموسيقى التقليدية إلى جانب موسيقى الكيبوب.

والجدير بالذكر أن مهرجان كوريا قد انطلق عام 2013 كرمز للعلاقة الودية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ، حيث استقطب آلاف الزوار سنويا.

وبدأت فعاليات المهرجان لهذا العام يوم الخامس عشر من سبتمبر الماضي وتستمر حتى منتصف شهر نوفمبر القادم.

وستقام الأمسية الفنية الثانية من فعاليات مهرجان كوريا 2019 يوم السابع من نوفمبر المقبل بمشاركة فرقة الكيبوب الشبابية "بي آي جي" التي تحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية بعد أن أدت بعض الأغنيات العربية باللغة العربية ، بما فيها "لا بزاف" لفرقة أيدول العربية "ذا فايف"، و"3 دقات" للقنان المصري "أبو" والفنانة "يسرا"، و"بشرة خير" للفنان الإماراتي "حسين الجسمي".