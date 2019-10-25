تنظيم فعاليات اليوم الثقافي الكوري في الأقصر

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أقيمت يوم الاثنين الماضي في محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية فعاليات اليوم الثقافي الكوري السادس بتنظيم مشترك بين مكتبة مصر العامة والمركز الثقافي الكوري في القاهرةوبحضور المستشار "مصطفىألهم" محافظ الأقصر، والسفير الكوري لدى مصر "يون يوه تشول"، وعدد من الطلاب من أبناء المحافظة.

وأكد السفير الكوري "يون يوه تشول" في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح أن زيارته لمحافظة الأقصر تعد الثانية من نوعها، مضيفا أنه عاشق لمصر ولحضارتها الضاربة في أعمال التاريخ وأنه يحرص على زيارة معابد الكرنك والأقصر ومقابر ملوك الفراعنة بوادى الملوك والملكات.

وقال السفير الكوري إنه التقى بالمستشار "مصطفى ألهم" محافظ الأقصر، وتم خلال اللقاء الاتفاق على زيادة ودعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي ودراسة إنشاء عدة مشروعات كورية في الأقصر، إلىجانب نشر الثقافة الكورية وتوطيد الصداقة بين البلدين.

وأضاف أنه بحث معه أوجه التعاون المختلفة حسب اتفاقية التبادل والتآخى الموقعة بين مدينة الأقصر المصرية ومدينة "كيونغ جو" الكورية، واتفق معه أيضا على إجراء لقاءات بين مسؤولي مدينتي الأقصر وكيونغ جو، للاتفاق على سبل التعاون المشترك في المستقبل.

وتضمنت فعاليات اليوم الثقافي الكوري العديد من الأنشطة التي تستعرض العادات والتراث الكوري، بما في ذلك معرض للصور عن كوريا والثقافة الكورية، وعرض أفلام عن الثقافة الكورية ، وعرض منتجات مشتركة بين الجانبين الكوري والمصري.

كما شملت الفعاليات تجربة تذوق الطعام الكوري، وتجربة الزي التقليدي الكوري "هانبوك" حيث تمكن الجمهور المصري من ارتداء الزي التقليدي الكوري وأخذ الصور التذكارية، بالإضافة إلى تقديم الموسيقى الكورية، وتعليم الجمهور الإيقاع على الطبول الكورية.

وعلى هامش زيارته لمحافظة الأقصر، شارك السفير الكوري "يون يوه تشول" في حضور عروض أوبرا عايدة التي تقام في الفترة الحاليةفي ساحة معبد الملكة "حتشبسوت" الأثري في مدينة الأقصر بأداء المطربة الكورية "ليم سيه كيونغ" دور عايدة .