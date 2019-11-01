توقعات بانتعاش صادرات أشباه الموصلات الكورية في العام القادم

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بدأت صادرات أشباه الموصلات الكورية تشهد انتعاشة تدريجية رغم المخاوف من استمرار حالة الركود في سوق أشباه الموصلات العالمية.

وشهد حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية لهذا العام زيادة مقارنة بالعام الماضي، في دلالة واضحة على التفوق التقني للشركات الكورية على نظيراتها الأجنبية في هذا المجال.

وفي هذا السياق بلغ حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات 2557 طنا خلال الأيام الخمسة والعشرين الأولى من شهر أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذا، شهدت صادرات هذا القطاع ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ شهر يوليو.

وبلغ إجمالي حجم صادرات أشباه الموصلات منذ بداية هذا العام وحتى يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي 29 ألفا و834 طنا، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالتزامن مع زيادة الصادرات، يشهد حجم إنتاج أشباه الموصلات في كوريا زيادة مستمرة.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، زاد حجم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 8.3% خلال الربع الثالث من هذا العام، بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة 7.9% خلال الربع الأول، و7.3% خلال الثاني.

أما قيمة صادرات هذا القطاع، فشهدت تراجعا نتيجة لانخفاض حاد في أسعار رقائق الذاكرة، بما فيها "دي رام" و"ناد فلاش"، حيث بلغت قيمة صادرات أشباه الموصلات 78 مليارا و965 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 26.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

والجدير بالذكر أن قيمة صادرات أشباه الموصلات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 التي شهدت انتعاشة كبيرة للسوق العالمية من هذا المنتوج، قد بلغت 78 مليارا و700 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة صادراتها في عام 2016 ، 62.2 مليار دولار.

ويرجع السبب في تحقيق الشركات الكورية إنجازات لا بأس بها في صادراتها رغم الركود في السوق العالمية، إلى المستوى العالي الذي أحرزته تقنياتها الخاصة برقائق الذاكرة.

كما يعود السبب في ذلك إلى القيود التجارية التي فرضتها اليابان على تصدير المواد عالية التقنية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية، مما دفع الشركات العالمية إلى شراء كمية كبيرة من أشباه الموصلات الكورية، تحسبا للنقص المحتمل في الإمدادات.

ومن المتوقع أن تعيش صادرات أشباه الموصلات الكورية انتعاشة جديدة خلال العام القادم، في ظل توقعات بتعافي سوق أشباه الموصلات العالمية، واستقرار أسعارها.