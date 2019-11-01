ازدياد حجوزات الكوريين للإقامة في المخيمات خلال فصل الخريف

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يختزل موسم الخريف بالنسبة للكوريين مختلف أنواع المعاني، حيث يثير هذا الفصل مشاعر الوحدة لدى الكوريين، لكنه يحفزهم في نفس الوقت على القيام بالرحلات والنزهات في مختلف أرجاء البلاد للتمتع بمشاهد أوراق الأشجار ذات اللونين الأصفر والأحمر على وجه الخصوص والمنتشرة في الحقول والجبال في أجواء معتدلة وساحرة. ومنذ فترة بدأ عدد من الكوريين يقبلون على الإقامة في المخيمات في الهواء الطلق، خاصة أن موسم الخريف مناسب جدا للإقامة في المخيمات. ويقال إن الكثير من مواطني سيول يفضلون الإقامة في المخيمات بالمناطق القريبة من العاصمة هذا الخريف.

كما يقال إنهم يحبون الإقامة مع حمل أمتعة قليلة في المخيمات. واتضح ذلك من خلال تحليل البيانات الخاصة بحجوزات المخيمات التي قامت بها شركة " يوغي اوتيه 여기어때" في الفترة ما بين الأول من شهر سبتمبر الماضي وحتى السادس والعشرين من هذا الشهر. وطبقا للتحليل، تم تنفيذ اثنين وثلاثين بالمائة من الحجوزات في منطقة "كا بيونغ" القريبة من مدينة سيول، بينما تم تنفيذ سبعة وعشرين بالمائة منها في منطقة "بوتشون " القريبة منها أيضا. والجدير بالذكر أن نسبتي الحجوزات في المنطقتين زادتا نسبة عشرة بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. والطريف أن نسبة حجوزات الإقامة في المخيمات في منطقة "هونغ تشون" لم تتجاوز نسبة خمسة بالمائة فقط بالرغم من أن الكثير من الكوريين يزورونها عادة لقضاء الإجازات الصيفية.





وفي هذا الصدد قالت الشركة إن أماكن المخيمات في محيط العاصمة سيول التي يمكن زيارتها بسهولة ودون عبء خاص، تجذب مزيدا من الزبائن خاصة بعد أن اصبح " الكانبينك 캠프닉’" مع الإقامة في المخيمات في الهواء الطلق، والقيام بالنزهات أسلوبا شائعا لدى الكثيرين. وفي نتيجة لتحليل العبارات المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي الذي أجرته مؤسسة السياحة الكورية بدءا من شهر يناير الماضي وحتى الثامن من هذا الشهر زاد استعمال عبارات على غرار "الإقامة في السيارات" و"عربات التخييم" و"كامبنيك 캠프닉 " بنسبة ثلاثة عشر بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





كما تجدر الإشارة إلى أن طلبيات الكوريين على الإقامة في المخيمات تزداد عام بعد عام. فمثلا، زادت نسبة الحجوزات بواسطة شركة " يوغي اوتيه 여기어때 " في شهر سبتمبر الماضي بخمسين بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويدل ذلك على تزايد عدد الكوريين الذين يختارون الإقامة في المخيمات كهواية جديدة في ظل إقامة مختلف أنواع المهرجانات الإقليمية وتنوع عدد أماكن التخييم ورواج أنشطة " ايثليجي 애슬레저 " وهو اختصار كلمتي " Athletic " التي تعني رياضي و"Leisure " التي تعني أوقات الفراغ. كما قال المدير " يو سو اونغ 유수웅 " المسؤول بالشركة إنه أصبح بإمكان الكوريين التمتع بالإقامة في المخيمات مع أمتعة صغيرة دون الحاجة لحمل كامل المعدات في ظل إنشاء أماكن التخييم الممتازة والكثيرة التي تسمح للزوار بالتمتع بمناظر الطبيعة الخلابة. وأضاف أن بث الكثير من البرامج التلفزيونية المتعلقة بالإقامة في المخيمات ساهم أيضا بشكل كبير في زيادة عدد الكوريين الذين يقضون نهايات الأسبوع بين أحضان الطبيعة.