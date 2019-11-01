شعبية فرقة بي تي إس تواصل جذب السياح الأجانب لزيارة كوريا

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أفادت نتيجة إحصائية أخرى بأن تسعة من بين كل عشرة عشاق لفن الكي بوب يأملون في السفر إلى كوريا بفضل تنامي شعبية فرقة بي تي إس. وقالت مؤسسة السياحة الكورية مؤخرا إنها أجرت الإحصائية على اثني عشر ألفا وستمائة عاشق ومحب لهذا الفن في مائة وإحدى عشرة دولة.

واكتشفت أن تسعين بالمائة منهم ينوون زيارة كوريا للسياحة في المستقبل. وحول مواعيدهم المفضلة لزيارة كوريا أجاب ستة وسبعون بالمائة منهم بأنهم يفضلون القيام بذلك في غضون عام واحد. وحول أكثر نجوم الكي بوب تفضيلا لديهم اختار ستة وثلاثون بالمائة منهم فرقة بي تي إس بينما اختار عشرة بالمائة منهم فرقة إكسو. كما جاءت فرق "سوبر جونير" و"بيك بينغ" و" شين هوا" والفنانة " أيو" في مراكز متقدمة. وتبين خاصة أن فرقة بي تي إس تتمتع بشعبية كبيرة في أوروبا واليابان والقارة الأمريكية.

وحول طرق التعرف على نجوم الكي بوب أجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بأن الفضل في ذلك يعود لموقع " اليوتيوب" بينما أجاب ستة عشر بالمائة منهم بدور كبير لأفراد الأسر والمتابعين لهذا الفن في تعريفهم بنجوم الكيب بوب. وأما بخصوص أكثر القنوات التي يستخدمونها للوصول إلى المحتويات المتعلقة بنجوم الكي بوب أجاب ثمانية وثلاثون بالمائة منهم بموقع اليوتيوب بينما أجاب سبعة وثلاثون بالمائة منهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مؤسسة السياحة الكورية قالت إن سبعة وثمانين بالمائة من المشاركين في الإحصائية ممن اكتسبوا تجربة في زيارة كوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، أجابوا بأن حبهم للكي بوب أثر على قراراتهم باختيار كوريا كوجهة سياحية وأضافت المؤسسة أن ارتفاع شعبية الكي بوب يساهم كثيرا في زيادة عدد المسافرين الأجانب للبلاد.