فرقة بي تي إس تفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية الأوروبية

فازت فرقة "بي تي إس" بجائزتين في فئتي "أفضل لايف" و"أكثر المعجبين عددا" في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية الأوروبية الذي أقيم أمس الأحد في إشبيلية بإسبانيا.

وكانت الفرقة قد فازت بجائزتين في فئتي "أفضل الفرق" و"أكثر المعجبين عددا" في حفل توزيع الجوائر في العام الماضي.

وقد قامت شبكة "إم تي في" الأوروبية بإنشاء جوائز الموسيقى الأوروبية إم تي في عام 1994 للاحتفال بأشهر الفيديوهات الموسيقية في أوروبا.