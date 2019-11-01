عودة إكسو بألبومها الكامل السادس

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سوف تعود فرقة "إكسو" بإصدار ألبومها الكامل السادس.

وقالت شركة "إس إم" الترفيهية إنه سيتم الكشف عن الألبوم الكامل السادس لفرقة "إكسو" بعنوان "أوسيشيون" يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد 11 شهرا من إصدار ألبومها الخامس بعنوان "لوف شات" في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وكان حجم مبيعات الألبومات الكاملة الخمسة لفرقة "إكسو" قد تجاوز مليون نسخة، حيث بلغ حجم المبيعات المتراكمة أكثر من 10 ملايين نسخة.

وستمارس الفرقة نشاطها الترويجي لألبومها السادس بست عضوات ما عدا العضوين "ديو" و"شيومين" اللذين يأديان الخدمة العسكرية، والعضو الصيني الآخر "لاي" الذي يمارس نشاطه في الصين.