تصدر فرقة بي تي إس قائمة بيلبورد سوشيال 50 للمرة الخمسين بعد المئة

ⓒ Big Hit Entertainment

تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد سوشيال 50" الأمريكية للمرة الخمسين بعد المئة.

وطبقا لقائمة "بيلبورد" الصادرة يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، حافظت الفرقة على صدارتها في قائمة "سوشيال 50" لمئة وعشرين أسبوعا متتاليا وللمرة الخمسين بعد المئة.

وتعد فرقة "بي تي إس" ثاني أكثر الفنانين العالميين من حيث الصدارة في قائمة "سوشيال 50" بعد مطرب البوب الأمريكي "جاستين بيبر" الذي تصدر القائمة للمرة الثالثة والستين بعد المئة.

وقد اختتمت الفرقة جولتها العالمية التي قدمت فيها عروضها في 23 مدينة ، بما فيها الرياض خلال الأربعة عشر شهرا الماضية.

وستشارك فرقة "بي تس إس" في حفل توزيع جوائر إم نت الآسيوية الموسيقية "ماما" الذي سيقام في ناغويا باليابان الشهر القادم.

كما ستجري لقاء مع معجبيها في مدينتي "جيبا" و"أوساكا" اليابانيتين في شهري نوفمبر وديسمبر