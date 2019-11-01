البرلمان الكوري يقر مشروع قانون مجانية التعليم الثانوي

ⓒ Getty Images Bank

توصل البرلمان الكوري إلى قرار بتوسيع نطاق التعليم المجاني ليشمل المدارس الثانوية حيث سيتم تطبيق مجانية التعليم الثانوي تدريجياً بدءاً من الصفين الثاني والثالث من المدارس الثانوية اعتباراً من العام الدراسي 2020 ثم سيتم توسيعه في مرحلة ثانية، ليشمل جميع صفوف المرحلة الثانوية ابتداء من العام الدراسي 2021. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للجمعية الوطنية التي عقدت يوم الخميس من الأسبوع الماضي، حيث أقرت الجمعية مشروع تعديل لقانون التعليم العام وقانون تمويل المنح الدراسية للتعليم المحلي بعد أن حصل المشروع على موافقة 144 عضوا ومعارضة 44 عضواً وامتناع 30 عضواً عن التصويت من بين 218 عضواً في البرلمان.





وكانت الحكومة ووزارة التعليم تسعيان لتعميم التعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية لأجل التخفيف من العبء المالي الذي تتحمله الأسر الكورية لتعليم أولادها وضمان الحق الأساسي للمواطنين في الحصول على التعليم،.وللعلم فإن المعدل الوطني لرسوم القبول ورسوم الدراسة والإنفاق على الكتب المدرسية ورسوم إدارة المدارس التي يدفعها طلاب المدارس الثانوية حالياً يصل إلى مليون و582 ألف وون للشخص الواحد كل سنة. ولكن بدءاً من العام الدراسي 2021 يمكن لجميع الأسر التي لديها أولاد يزاولون التعليم في المدارس الثانوية توفير ما يقرب من مليون و600 ألف وون سنوياً.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القانون المعدل 880 ألف طالب في العام القادم 2020 ومليون و260 ألف طالب في عام 2021 الذي سيتم فيه توسيع نطاق التعليم المجاني الثانوي حتى الصف الأول. وعلاوة على ذلك، سيتم إلغاء رسوم القبول في الجامعات اعتباراً من العام الدراسي 2023 أيضاً حيث لن يحتاج الطلاب الذين يدرسون في الصف الثالث من المدارس المتوسطة حالياً لدفع رسوم القبول التي تصل إلى نحو نصف مليون وون بالمتوسط عند تسجيلهم بالجامعات مستقبلا.





تجدر الإشارة إلى أن رسوم القبول في الجامعات المرموقة في العاصمة سيول يبلغ نحو 600 ألف وون بالمتوسط حيث وصلت رسوم القبول في جامعة كوريا إلى نحو 676 ألف وون وجامعة يونسيه 669 ألف وون وجامعة إيهوا للبنات 643 ألف وون، علما بأن الرسوم قد تم إلغاءها لدى الجامعات الحكومية والوطنية منذ العام الماضي.

وكان عدد من الاشخاص الكوريين قد عبروا عن تخوفهم بسبب موقف بعض المعارضين لهذا الدعم الحكومي للتعليم الثانوي، والذين برروا عدم تأييدهم للدعم بكون الطلاب قد لا يشعرون بالإخلاص والالتزام في الدراسة بسبب إعفاءهم من مسؤولية دفع الرسوم المدرسية. لكن ذلك لا يعد مبررا في الحقيقة، على اعتبار أن الحق الأساسي في الدراسة والتعليم مكفول لجميع المواطنين.