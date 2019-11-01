شاب كوري معاق يُثير تعاطف الكوريين

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أثارت قصة حقيقية لشاب كوري إحساساً كبيراً بالتعاطف لدى الكوريين مؤخراً، حيث كان هناك رجل يبلغ من العمر 35 عاماً وعاطل عن العمل، بسبب معاناته من إعاقة جسدية من الدرجة الثالثة. وبسبب البطالة لم يستطيع الحصول على المال لإعالة نفسه، مما جعله يعاني من جوع شديد بعد بقاءه دون طعام لمدة 10 أيام كاملة، وبسبب عدم قدرته على تحمل الجوع الشديد الذي ألم به لوقت أطول، دخل مضطرا إلى سوبر ماركت بنية سرقة بعض الأطعمة ومن بينها 20 رغيف خبز و2 من البيتزا المجمدة وبعض الندلات المجهزة . إلا أنه سرعان ما تم إلقاء القبض عليه وانتشر هذا الخبر المحزن تحت عنوان جان فلجان الكوري الشاب (장발장) يسرق خبزاً بسبب الجوع.





وقد أثارت هذه القصة تعاطف الكثيرين، لأن دافع السرقة لديه كان إسكات الجوع الذي عانى منه لأيام طويلة وليس لسبب آخر. كما أن السبب الذي جعله عاطلا عن العمل يعود إلى إعاقته الجسدية. وانتشرت بعد ذلك دائرة هذا الخبر الأليم، لتثير إحساساً واسعاً بالتعاطف لدى المواطنين. ولكن كان هذا الحدث سببا في ورود خبر سار تمثل في اقتراح قدمته شركة بوسكو وهي شركة لصناعة الحديد كانت قد استمعت إلى قصة اعتقاله في مركز الشرطة في مدينة كوانغ جو، وعرضت الشركة مساعدة هذا الرجل البائس في الحصول على عمل. فقد اقترحت بوسكو بالفعل توظيفه في قسم توزيع الغسيل داخل مجمعات الشركة.

ولكن قام جدل بشأن مدى قدرته على إنجاز العمل في تلك الوظيفة نظراً لمشكلته الصحية التي يعانيها على مستوى عموده الفقري. وبعكس التوقعات، أظهر هذا الرجل إرادته القوية أثناء مقابلة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة وأكد استعداده لمباشرة العمل والتزامه بالمهمة لتقررالشركة توظيفه في النهاية. وبذلك تحول هذا الرجل من شخص بائس إلى رجل محظوظ بعمله في شركة بوسكو. وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم انتدابه بشكل رسمي كموظف منتظم بالشركة مع ضمان استمراره في وظيفته حتى يبلغ من العمر 60 عاماً بعد إجراءه فترة تدريبية لمدة 3 أشهر.

والجدير بالذكر أن فلسفة بوسكو هي "الشركة المواطنة التي تتطور مع الآخرين" ووفقاً لفلسفتها، استطاعت أن تقدم عملا خيرا لهذا الرجل حولت به حياته المؤسفة إلى حياة كريمة .