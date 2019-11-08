أ. إسلام السيد/ فلسفة القانون الكوري تمنع الجريمة من الأساس





الأستاذ/ "إسلام محمد السيد" المحامي المصري المتخصص في القانون التجاري الدولي يقول إنه ظل يحب السفر لمختلف البلدان للتعرف على ثقافات الآخرين، ومن بينها كوريا التي زارها منذ 14 عاما لأول مرة، وظن وقتها أنه لن يقوم بزيارتها مرة أخرى، ولكن عندما زارها مرة أخرى، بعد أن كان قد زار العديد من دول العالم، قرر الإقامة فيها، كما تزوج من امرأة كورية، وهو ما ساعده على الاستقرار هنا.

ويقارن الأستاذ/ إسلام بين فلسفة القانون بين كوريا والدول العربية، حيث أوضح أن فلسفة القانون الكوري تقوم على منع الجريمة من الأساس وليس الانتظار حتى تقع وبعد ذلك يتم تطبيق العقوبات، مشيرا كمثال في هذا الصدد إلى تركيب كاميرات مراقبة في كل الشوارع مما يقلل إلى حد كبير من إمكانية وقوع الجرائم أو حتى المخالفات المرورية.

وينصح الأستاذ/ إسلام السيد المواطنين العرب، سواءٌ المقيمين في كوريا أو الذين يتوجهون إلى الخارج للزيارة أو الإقامة، بالتعرف على قوانين الدول التي يزورونها وأن يلتزموا بتلك القوانين التزاما كاملا حتى لا يقعوا في مخالفات، بقصد أو عن غير قصد.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



