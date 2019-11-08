افتتاح مكتبة ركن كوريا في جامعة أسوان

مصدر الصورة:المركز الثقافي الكوري بمصر

افتتح المركز الثقافي الكوري في مصر مكتبة ركن كوريا في جامعة أسوان يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن جامعة أسوان كانت قد افتتحت قسم اللغة الكورية في عام ألفين وستة عشر لتصبح ثاني جامعة مصرية في هذا المجال بعد جامعة عين الشمس.

وتضم المكتبة الكورية الجديدة التي تم إنشاؤها على مساحة مائة وخمسين مترا مربعا بدعم من المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية، حوالي ألف كتاب عن كوريا.

كما تضم العديد من الأفلام السينمائية والتسجيلية علاوة على الآلات الموسيقية والأزياء التقليدية وأواني الفخار التي تعكس الثقافة والتراث الكوري عبر العصور المختلفة.

وحضر مراسم افتتاح المكتبة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والسفير الكوري لدى مصر يون يو تشول، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وكو مون هي المستشار الثقافي بسفارة كوريا الجنوبية، وغيرهم من مسؤولي الطرفين وطلاب الجامعة المصرية.

وعقب ذلك، بدأ الحفل الرئيسي ليوم الثقافة الكورية الذي نظمه طلاب قسم اللغة الكورية بكلية الألسن حيث تم تقديم العديد من الفقرات وعروض الرقص والتايكوندوا مع معايشة كاملة للثقافة الكورية، مما لاقى إعجاب ورضا حوالي خمسمائة من الحاضرين.

وبهذه المناسبة السعيدة قدم محافظ أسوان شكره وتقديره للسفير الكوري لحرصه على زيارة أسوان ومشاركته فى افتتاح اليوم الثقافي الكوري الجنوبي الذى يعد خطوة هامة على درب توطيد العلاقات العلمية والثقافية وزيادة أوجه التقارب، وأيضاً المساهمة فى تنفيذ العديد من مشروعات التعاون بين مصر وكوريا والتي من بينها افتتاح قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان، والمشاركة في مثل هذه الفعاليات الثقافية.

ومن جانبه، عبر السفير الكوري يون يو تشول عن سعادته البالغة بمشاركته فى فعاليات اليوم الثقافي، موجهاً شكره لطلاب قسم اللغة الكورية. وأشار إلى أن أول دفعة من طلاب القسم ستتخرج العام القادم.

وأكد على أن هذا القسم سيلقى دعما كاملا من المركز الثقافي الكوري بالتوازي مع جهود جامعة أسوان فى خلق البيئة والمناخ اللازم ليساهم في إظهار القسم بصورة مشرفة تجعل منه حلقة وصل مهمة لتوطيد العلاقات المصرية الكورية وتحقيق التقارب الفعلي والمطلوب بين الشعبين.