إقامة معرض خاص للفنانة الكورية لي هيانغ في الكويت





احتفالا بمرور أربعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكورية الكويتية، سيفتتح معرض خاص للفنانة الكورية "لي هيانغ" في مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي يوم الثامن عشر من هذا الشهر.

وتشرف السفارة الكورية بالكويت ووزارة الثقافة الكويتية على تنظيم هذا المعرض الذي سيستمر حتى الثالث والعشرين من هذا الشهر بحيث سيتم استعراض حوالي عشرين لوحة متميزة للرسامة لي هيانغ.

وتشغل الفنانة لي التي تمثل واحدة من بين أبرز الرسامين الكوريين أنظار واهتمام دوائر الرسم العالمية بأسلوبها المتميز في الرسم التمهيدي بالحبر على الأوراق الكورية التقليدية "هانجي" ثم إضفاء الألوان عليها.

واستوعبت أعمالها الفنية التقاليد الكورية ومذهب الطاوية الشرقية اعتمادا على طريقتها الخاصة في رسم الحكايات الكورية التقليدية بأسلوب معاصر. وسبق للفنانة أن أقامت معارض خاصة بها في اليابان وأوزباكستان حيث لاقت تقديرا عاليا.

وعكست أعمال هذه الفنانة مختلف التحديات المتغيرة باستمرار من خلال اعتمادها على قدراتها الإبداعية. وتعهدت بأن يحمل معرضها في الكويت، روحا فنية جديدة مع الانسياب مع روح التحدي المحلي الكامنة في الشعب الكويتي.

وقال " هونغ يونغ كي" السفير الكوري لدى الكويت الذي يشرف على هذا المعرض إن هذا المعرض سيساهم بشكل كبير في تعزيز التبادلات الثقافية وتمتين علاقة الصداقة بين الجانبين متمنيا أن يمهد هذا الحدث الفني طريقا لاستعراض أعمال الفنانين الكوريين في الكويت في المستقبل القريب.

كما أشار رئيس الجالية الكورية في الكويت " جونغ سونغ هي " إلى أن الفنانة تمتلك القدرة على التعبير عن العاطفة الكورية من جهة كما تسعى من جهة أخرى إلى التقريب بين الماضي والحاضر مؤكدا على أن أعمال الفنانة مناسبة جدا لتقديم التنوع الذي تزخر به الثقافة الكورية إلى المواطنين الكويتيين.