مستشفى سيجونغ يجري عمليات جراحية على أطفال عراقيين

تقديم الصور : جمعية الصداقة الكورية -العراقية

صرحت مستشفى سيجونغ المتخصص في أمراض القلب بأنه أجرى عمليتين جراحيتين بالمجان على طفلين عراقيين يعانيان من أمراض في القلب وذلك بالتعاون مع المؤسسة الكورية للصداقة مع العراق ومجموعة هيونداي للسيارات.

يذكر أن المستشفى الكوري كان قد قام بهذا النوع من العمليات في عامي ألفين وسبعة وألفين وثمانية بالتعاون مع مختلف السلطات الكورية ذات الصلة.

وفي عام ألفين وسبعة تبرع جنود وحدة زيتون العسكرية الكورية العاملة هناك بواحد بالمائة من أجورهم، ليتمكن المستشفى من إجراء عمليات جراحية مجانية على اثني عشر طفلا عراقيا.

وفي العام التالي أيضا أجرى المستشفى عمليات على ستة أطفال عراقيين بالتعاون مع مصرف الصرف الأجنبي الكوري.

وهذا العام وصل الطفلان العراقيان المصابان بأمراض في القلب إلى مستشفى سيجونغ في الشهر الماضي، لتلقي العمليات المجانية.

يذكر أن الطفلين المريضين قد قضيا أياما صعبة دون تلقي العلاج في ظل بيئة طبية سيئة وصعوبات اقتصادية كبيرة..

وأشرف الطبيب "كيم اونغ ليه " في قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى على العمليتين خلال يومي السابع عشر والثامن عشر من الشهر الماضي.

قال الطبيب كيم إن العمليتين كانتا ناجحتين بحيث أصبح الطفلان في صحة جيدة وتمكنا من العودة إلى بلادهما بسلامة يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

ذكر كيم تيه سونغ رئيس المؤسسة الكورية أن كوريا والعراق ظلتا تتمتعان بعلاقات ودية طويلة منذ مشاركة عدد من العمال الكوريين في تطوير مشاريع النفط هناك في ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن مستشفى سيجونغ ظل يجري العمليات الجراحية المجانية على الأطفال العراقيين المصابين بأمراض القلب منذ عام ألفين وخمسة.

ويذكر أن مستشفى سيجونغ يخطط مجددا لإجراء عمليات مجانية على أربعة أطفال عراقيين آخرين قبل نهاية هذا العام.





تقديم الصور : جمعية الصداقة الكورية -العراقية