إقامة بي أي جي عرضا لها في الإمارات

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أقامت فرقة "بي أي جي" الغنائية الكورية عرضا خاصا لها أمس الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتلبية لرغبات عشاقها قدمت الفرقة التي تلاقي رواجا كبيرا في البلدان العربية هذا العرض الخاص في إطار المهرجان الكوري لعام ألفين وتسعة عشر الذي ينظمه المركز الثقافي الكوري التابع للسفارة الكورية هناك.

قالت الفرقة إنها سعيدة جدا بمشاعر الحب التي لمستها بشكل مباشر لدى عشاقها من العرب بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنقل لها تلك المشاعر.

يذكر أن فرقة بي آي جي قد جذبت اهتماما كبيرا لدى المعجبين من خلال أداء أغنية "لا بزاف " لفرقة أيدول العربية " دول فايف The5 ".".

وعرضت الفرقة فيديوا خاصا بأداءها الأغنية العربية على موقعها الرسمي عبر اليوتوب في شهر يناير الماضي لتنجح في تلبية وإثارة جانب كبير من جمهورها في الدول العربية.

وبدأت فكرة أداء الأغنية العربية لهذه الفرقة عندما شاركت في برنامج "لقاء النجم " في قسمنا العربي حيث قدمت الفرقة بعض مقاطع هذه الأغنية باللغة العربية لأول مرة لتنجح في الحصول على التجاوب الإيجابي والكبير من قبل مستمعينا.

ونالت الفرقة تشجيعا واسعا حفزها عل المضي قدما في إنتاج فيديو "لا بزاف" الجديد من خلال إضفاء المزيد من إتقان الغناء وجمال الصورة، وأدهشت الجميع بقدرتها على التحدث باللغة العربية.

وهكذا استمرت علاقة الفرقة مع عشاقها العرب حيث قدمت عرضا خاصا بمناسبة حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الكوري "مون جيه إين" تكريما لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أثناء زيارته إلى كوريا.