المطربة هيون آه تعود بألبوم منفرد جديد

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عادت المطربة "هون آه" يوم الخامس من نوفمبر الجاري بإصدار ألبومها المنفرد الجديد بعنوان "فلاور شاور"، وذلك بعد عام من غيابها عن الساحة الغنائية.

ويعد هذا الألبوم الأول من نوعه الذي تشكف عنه المطربة "هيون آه" بعد أن أنهت العقد مع الشركة الراعية لها "كيوب" العام الماضي، ووقعت عقدا جديدا مع شركة "بي- نايشان" الترفيهية التي أنشأها المطرب "ساي" صاحب أغنية "كانغ نام ستايل".