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كوريان إير تعين فرقة سوبر إم سفيرها الترويجي العالمي

ذكرت شركة "إس إم" الترفيهية أن شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" قد قامت يوم السادس من شهر نوفمبر الجاري بتعيين فرقة "سوبر إم" سفيرا ترويجيا عالميا لها.

وكشفت شركة "كوريان إير" عن طائرة ركاب ملونة بأعضاء فرقة "سوبر إم" السبعة.

وتقوم الشركة ببث فيديو خاص بإرشادات السلامة يظهر فيه أعضاء فرقة "سوبر إم" داخل جميع طائراتها منذ يوم الرابع من نوفمبر.

وقد بدأت فرقة "سوبر إم" المكونة من سبعة أعضاء، وهم "تيه مين" من فرقة "شايني"، و"بيك هيون" و"كاي" من فرقة "إكسو"، و"تيه يونغ" و"مارك" من فرقة "إن سي تي 127"، و"لوكاس" و"تين" من فرقة "ويي بي" الصينية، نشاطها في شهر أكتوبر الماضي.

وتصدر الألبوم المصغر الأول للفرقة بعنوان "سوبر إم" قائمة "بيلبورد 200" في أكتوبر.