ديه سونغ وتيه يانغ من بيغ بانغ ينهيان خدمتهما العسكرية الإلزامية

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أنهى المطربان "ديه سونغ" و"تيه يانغ" العضوان في فرقة "بيغ بانغ" خدمتهما العسكرية الإلزامية يوم العاشر من نوفمبر الجاري.

وكان في استقبالهما عدد كبير من المعجبين والصحفيين الذين اجتمعوا للاحتفال بعودتهما من الخدمة العسكرية.

وقد انضم المطرب "تيه يانغ" للجيش يوم الثاني عشر من مارس من العام الماضي، والمطرب "ديه سونغ" يوم الثالث عشر من نفس الشهر.

وكان المطرب "جي دراغون" العضو الآخر لفرقة "بيغ بانغ" قد أنهى خدمته العسكرية الإلزامية يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.