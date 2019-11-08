المطربة سي إيل تترك شركة واي جي الترفيهية

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سوف تترك المطربة "سي إيل" شركة "واي جي" دون تجديد عقدها معها الذي انتهى مؤخرا.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الثامن من نوفمبر إنها توصلت إلى اتفاق مع المطرب "سي إيل" يقضي بإنهاء عقدها الحصري معها احتراما لآراء كل منهما.

وأعربت عن شكرها للمعجبين الذين نقلوا للمطربة "سي إيل" مشاعر حبهم خلال فترة نشاطها.

وطالبت الشركة المعجبين بتقديم دعمهم واهتمامهم لمستقبل المطربة "سي إيل" ومسيرتها الجديدة.

وقد بدأت "سي إيل" نشاطها الغنائي عام 2009 كقائدة ورابر لفرقة "تو إني وان" النسائية، ووقعت عقدا حصريا مع شركة "واي جي" بعد تفكيك الفرقة عام 2016.