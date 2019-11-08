مدينة أنسان تستضيف مهرجان الأزياء العالمية لعام 2019

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أقيم مهرجان الأزياء العالمية لعام ألفين وتسعة عشر بمشاركة عدد من الدبلوماسيين من خمس وأربعين دولة معتمدين لدى كوريا وذلك يوم الثلاثاء الماضي في ملعب الأولمبياد في مدينة أنسان بمقاطعة كيونغ كي، ودأب الاتحاد الكوري للتنمية الثقافية على تنظيم المهرجان سنويا من أجل تعزيز الصداقة بين الدول عبر تبادل ثقافة الملابس حيث شارك في مهرجان هذا العام العديد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب بصفة شخصية.

وخلال المهرجان الذي أقيم أمام أنظار خمسمائة شخص بمن فيهم عمدة أنسان "يون هوا سوب" نُظمت مسيرة استعراضية لأعلام مختلف الدول تلتها مسيرة للدبلوماسيين الذين ارتدوا ملابس كورية تقليدية " هانبوك" مما أظهر جمال هذا اللباس التقليدي الأصيل. ثم أقيم عرض خاص للهانبوك بمشاركة عدد من عارضي هذا اللباس العريق ممن تم اختيارهم في مسابقة خاصة بالهانبوك، وتلت ذلك فعالية خاصة تمكن خلالها سفراء ودبلوماسيو مختلف الدول من تقديم أزياء بلدانهم التقليدية من خلال ارتداءها.

وقد شارك في هذه الفعالية السفير المغربي " شفيق هشادي 샤픽 하샤디 " والسفير النمساوي"ميخايل شوبارتشينغ او 미하엘 슈바르칭어 " والسفير الأوكرايني "الكسندر هورن 알렉산드르 호른 " والسفير المصري "حازم فهمي 하짐 파흐미 "وغيرهم..





والجدير بالذكر أن مدينة أنسان قد استضافت المهرجان في إطارالاحتفال باختيارها من قبل وزارة الثقافة، مدينة السياحة لعام ألفين وتسعة عشر. وكان سبق للمدينة أن أقامت مراسم خاصة بإعلان عام 2020 عاما لزيارة أنسان ومدينة "كيم هونغ دو". وتستهدف المدينة من خلال إحياء تلك الفعاليات تفعيل أنشطة السياحة بالمدينة بعد اختيارها مدينة للسياحة هذا العام. كما تنوي الترويج للمصادر البيئية والسياحية المختلفة في المدينة بما فيها جزيرتي "ديه بو" و"بونغ دو" والمستنقع في جزيرة "ديه بو" الذي تم اختياره ضمن قائمة الأراضي الرطبة في رامسار.

بالإضافة إلى ذلك تهدف المدينة إلى استخدام المظاهر متعددة الثقافات والمحتويات في حي " وان كوك دونغ원곡동" ومختلف أنواع المرافق ومحطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بالمدينة كمصادر سياحية، من أجل استقطاب نحو عشرة ملايين زائر خلال العام القادم.