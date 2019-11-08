فريق بحث كوري يبتكر أول مختبر في العالم يحاكي بيئة القمر

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قام فريق بحث كوري بابتكار أول مختبر فراغ في العالم يحاكي بيئة القمر، ويُقدر بأنه تم وضع حجر الأساس للمشاركة في مشروع عالمي لبناء قاعدة في القمر. وفي إطار هذه الجهود، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإنشاء قرية على سطح القمر تضم مجموعة من المباني المستديرة تحاكي مجمعا من أكواخ الإسكيمو، متخذة شكل قبة. وتجدر الإشارة إلى أن إرسال كلوغرام واحد من مواد الإنشاء يكلف ما بين ثلاثة ملايين وستة ملايين وون على الأقل ولهذا فإن إرسال جميع المواد الضرورية لإنشاء القرية من كوكب الأرض إلى القمر يحتاج إلى تكاليف فلكية. ولهذا طُرح بديل لاستخدام تراب القمر في إنشاء المباني، ومن أجل اختبار هذه التقنية يحتاج الخبراء إلى مختبر يحاكي بيئة القمر.

وقد نجح المعهد الكوري لتقنية الإنشاءات بالفعل في إنشاء مختبر فراغ يشبه بيئة القمر لأول مرة في العالم يتيح تعديل درجات الحرارة من مائة وتسعين درجة مئوية تحت الصفر إلى مائة وخمسين درجة مئوية فوق الصفر على غرار بيئة القمر تماما. كما يمكن الحفاظ فيه بثبات على تراب القمر في حالة الفراغ التي تحاكي حالة القمر.

والجدير بالذكر كذلك أن المعهد الكوري يمتلك حاليا تقنية خاصة لصنع اللبنات ومواد الإنشاءات باستخدام تراب القمر. وبشكل طبيعي تولي وكالة الفضاء الأوروبية اهتماما كبيرا بإجراء بحث مشترك مع المعهد الكوري في هذا الشأن. وقال " بورناد بوينغ" مدير فريق استكشاف وبحث القمر التابع للوكالة الأوروبية إنه يعتزم إحضار أدوات وسفينة مخصصة لاستكشاف القمر كانت الوكالة قد طورتها إلى كوريا من أجل الفحص.

ويذكر أن الوكالة تنفذ حالا خطة لإنشاء قرية على سطح القمر يتوقع أن يسكنها عشرة من رجال الفضاء بحلول عام ألفين وثلاثين.