الملاكم الأمريكي فلويد مايويثر يظهر بقميص يحمل العلم الكوري

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كشف الملاكم الأمريكي "فلويد مايويثر플로이드 메이웨더" عن صورة له ظهر فيها وهو يرتدي قميصا يحمل العلم الكوري الكبير "تيه كوك كي" عبر موقع للتواصل الاجتماعي، مما جذب انتباه المتعاملين المحليين مع شبكة الإنترنت الذين عبروا عن دهشتهم لثمن السترة الخرافي. وفي يوم الاثنين الماضي نشر "مايويثر메이웨더" صورته عبر موقع إنستارغرام مما جذب انتباه الكثير من الكوريين خاصة أن العلم "تيكوك كي" كان مرسوما على أجزاء القميص من العنق وحتى الصدر.

وللإشارة لم يتم رسم العلم "تيكوك كي" فقط على القميص بل أيضا العلمين الأمريكي والألماني أيضا. ولكن جذب القميص الذي يحمل صورة العلم الكوري الكبير بوجه خاص أنظار رواد شبكة الإنترنت الكوريين إضافة إلى ثمن القميص الذي شغل بال المتابعين وأثار دهشتهم.





ويقال إن الملاكم الأمريكي تعود على وضع صوره التي يرتدي فيها ملابس ذات علامات عالمية وباهضة الثمن في الكثير من الأحيان. وارتدى هذه المرة القميص الذي صنعته شركة لويس فيتون الفرنسية. وطبقا لما جاء في الموقع الرسمي التابع للشركة عبر الإنترنت، طرح هذا النوع من القميص في شهر أبريل الماضي باستخدام تقنية تكامل الأعلام الوطنية المختلفة. وقد بلغ سعر القميص الواحد تسعة ملايين وتسعين ألف وون أي ما يعادل حوالي ثمانية آلاف دولار مع العلم أن جميع القمصان قد تم بيعها حاليا.