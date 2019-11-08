أصدر لي جين-هيوك، مغني الراب قائد فرقة UP10TION، ألبومه المنفرد الأول.

عنوان الألبوم هو "S.O.L" ، والأغنية الرئيسية هي "أحب ذلك"، وهي أغنية تمزج بين الراب والهيب-هوب، بمرافقة عرض مسرحي قوي، وحركات راقصة متناغمة تماما.

يشارك لي جين-هيوك أيضًا في كتابة الأغاني والكلمات، وهي تحمل رسالة مفادها أننا يجب أن نتقدم معًا، وليس فرادى، لنخوض المستقبل.





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