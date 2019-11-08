انعقاد الدورة ال16 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط في سيول

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من المتوقع أن تعقد الدورة ال16 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط في فندق لوتيه بسيول يوم 13 من هذا الشهر. وذلك تحت شعار: "اكتشاف آفاق جديدة للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط".

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى هذا العام سيكون بمثابة ساحة لمناقشة السبل الرامية إلى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين الطرفين.

وخلال مراسم الافتتاح، سيلقي "كيم بونغ هيون" رئيس معهد جيه جو للسلام كلمة افتتاحية بينما سيلقي "عبد الله السويدي" نائب المدير في المعهد الإماراتي للإستراتيجيات كلمة ترحيب. أما "جو سيه يونغ" نائب الوزير الأول في وزارة الخارجية الكورية، فسوف يلقي محاضرة أسياسية.

وعقب استكمال مراسم الاختتام، ستعقد ثلاث جلسات بعناوين : "طرق تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة" و"إعادة صياغة التعاون الاقتصادي بين كوريا والشرق الأوسط في عصر ما بعد النفط" و"الدبلوماسية العامة: بناء الروابط بين الشعوب". وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الكوريين والعرب ذوي الصلة.