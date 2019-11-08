ⓒKBS News

نفت وزارة الخارجية الكورية ادعاء اليابان بأن كوريا الجنوبية قد اعترفت بموقف طوكيو الداعي إلى عدم استخدام مصطلح "الرقيق الجنسي" للإشارة إلى ما يسمى ب"نساء المتعة".

وكانت اليابان قد نصحت بعدم استخدام عبارة "الرقيق الجنسي" عند إبرامها الاتفاق الثنائي مع كوريا الجنوبية في ديسمبر عام 2015 لتسوية مسألة الاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب العالمية الثانية.

لكن كوريا الجنوبية، رفضت النصيحة اليابانية،على اعتبار أن المصطلح لا يزال قيد الاستخدام دوليا، ولا يوجد مجال للخلاف بشأن استخدامه.

إلى جانب ذلك، كذبت وزارة الخارجية الكورية صحة المزاعم اليابانية التي تدعي موافقة سيول على عدم استخدام مصطلح "الرقيق الجنسي"، قائلة إن الجانب الكوري قد أكد أن العبارة الرسمية الوحيدة التي تستخدمها كوريا هي عبارة "الاسترقاق الجنسي الياباني".

ولم يتم حتى الآن الكشف عن الملابسات التي تقف وراء إدراج وزارة الخارجية اليابانية شرحا عن عبارة "الرقيق الجنسي" ضمن تقريرها السنوي في ظل امتناع الخارجية اليابانية عن الإجابة على أسئلة طرحتها عليها وسائل الإعلام الكورية بهذا الشأن.

وكان عدد كبير من النساء الآسيويات، بمن فيهن الكوريات قد أجربن قسرا على العمل كرقيق جنسي خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة اليابانية لعدم استخدام مصطلح "الرقيق الجنسي"، ضمن مزاعمها الرامية إلى نفي مسؤوليتها عن تجنيد أولئك النساء من أجل العمل كرقيق جنسي.

والجدير بالذكر أنه قد تم استخدام عبارة "الرقيق الجنسي"من قبل المنظمات المعترف بها دوليا، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "رديكا كوماراسوامي" قد أعدت تقريرا حول العنف ضد المرأة عام 1996.

وضم التقرير مادة منفصلة بعنوان "الرقيق الجنسي" للإشارة إلى ما يسمى ب"نساء المتعة" حيث قالت فيها "كواماراسوامي" إن الجيش الياباني قد قام بتجنيد النساء في الدول التي احتلها ضد إرادتهن، وأجبرهن على العمل كنساء المتعة، واصفة إياهن بأنهن كن رقيقا جنسيا.

وتبعا لذلك نصح التقرير حكومة طوكيو بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية عن إجبار النساء الضحايا على العمل ك"رقيق جنسي".

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن مصطلح "الرقيق الجنسي" لا ينحصر استخدامه عند كوريا الجنوبية، بل هو مصطلح سائد ومتداول في كل أوساط المجتمع الدولي.